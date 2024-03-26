Мнение: А где пятый?!

В субботу, то есть позавчера, на радио КовидФМ (в девичестве БизнесФМ) весь день – буквально, через каждые 15 минут! – в числе прочего нам, слушателям, рассказывали героическую историю про некоего молодого человека, который своими руками обезвредил одного из террористов. Звучало всё как неизвестные страницы сценария “Крепкого орешка”: молодой голос сообщал, что они с женой бежали из концертного зала, наткнулись на террориста, который стрелял по бегущим впереди и вот-вот должен был обернуться и положить молодого человека вместе с женой, но тут, на счастье, у него кончился рожок, и он остановился, чтобы перезарядить. “И тут – продолжает тот же молодой голос, – я понял, что это мой единственный шанс. Я оттолкнул жену, оббежал его слева, и схватил одной рукой за ствол, а другой стал бить его по голове. Потом подбежал еще один мужчина, такой по виду качок, и тоже стал бить его по голове. Так мы его повалили и автомат отобрали”.

Более того! Та же радиостанция сообщала после всего этого, что сам Бастрыкин, дескать, распорядился наградить героя! Да что там – вот же само сообщение с их сайта:

БФМ. 23 марта. Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил одного из террористов в Crocus City Hall

Подзаголовок: Его поступок спас жизни многим людям

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале Crocus City Hall.

«В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. <…> Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям СКР представить его к ведомственной награде», — говорится в сообщении ведомства в тедеграм-канале.

Мужчина, который попросил представить его как Михаила, рассказал телеканалу «Россия 24», что почти сразу принял решение атаковать террориста. По словам Михаила, один из нападавших «хладнокровно расстрелял людей» и стал двигаться к нему с супругой…” – в общем, как я уже рассказал, только со слуха, а тут оно и в письменном виде имеется.

Прочитал у Несмияна, что это, дескать, шалил какой-то телеграм-канал. Но я-то слышал это по радио, причем не только как текст – там как бы и сам “герой” лично рассказывал о своем подвиге, немного смущаясь, но и с достоинством. Раз 10 я его прослушал за тот день! (радио у меня постоянно включено)

Что это было, Холмс?! И если террорист действительно был схвачен – то где он?!

UPD. Вот, в комментариях говорят, что видели сюжет с “героем Михаилом” также по России-24, по телевизору. Но почему-то героя интервьюировали со спины. Вообще непонятно – это что, операция прикрытия какая-то? Но прикрытия ЧЕГО?!