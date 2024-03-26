 

Мнение: О колонии Китая… Довоевались?

26.03.2024, 19:05, Разное
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Один из важнейших столпов колониальной зависимости — зависимость кадровая. Совсем не важно, кто номинально стоит у руля колонии — местный кадр, или присланный. Невозможно представить, чтобы он действовал независимо от воли метрополии. И смена таких кадров — тоже прерогатива настоящего «хозяина».

Что мы и наблюдаем сейчас.

Одного лишь недовольного движения бровью китайского императора председателя Си Цзиньпина оказалось достаточно, чтобы…

…сместить заслуженного, верного и преданного секретаря СНБО Украины Алексея Данилова со своего поста. А ведь он оскорбил словесно даже не императора, а всего лишь одного из его посланцев, причём не самого высокого ранга.

Украинский президент Владимир #Зеленский уволил с должности главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и назначил на его место Александра Литвиненко. Последний до этого возглавлял внешнюю разведку Украины. Всё дело в том, что уволенный спровоцировал дипломатический скандал, нецензурно произнеся на русском языке имя спецпредставителя Китая

20 марта Алексей Данилов «неправильно» произнёс имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, исказив его в сторону известного слова из трёх букв. Так он прокомментировал предложение Пекина о мирных переговорах с Москвой. Он подчеркнул, что Киев не позволит ни одной стране что-либо решать без неё в данном вопросе. Бог весть, что Китай посчитал более оскорбительным для себя — грубую «игру слов» с обсценным подтекстом или подчёркнуто хамский отказ от мирного плана Китая.

Но последствия – последовали. Очень быстро.

Алексей Данилов собирает манатки, а #Украина смиряется с новыми правилами игры: смена её руководства зависит от КНР.

То есть, прощайте «самостийность» с «незалежностью»?

А за что же тогда воевать?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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