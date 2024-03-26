Травматолог: боль после хруста в области позвоночника говорит о четырех патологиях

Хруст или щелчки в области позвоночника могут вызывать беспокойство у многих людей, однако не всегда это является признаком патологии. Травматолог Михаил Рязанцев отметил, что данный эффект может возникать по разным причинам, и лишь при наличии болевого синдрома это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Специалист указал на четыре основные патологии, которые могут сопровождаться болью после хруста в области позвоночника. Среди них – слабость мышечного корсета, грыжи, протрузии и артроз.

В случае появления боли, отеков, скованности или плохой подвижности необходимо обратиться к медикам. Однако, если нет физического дискомфорта, сам по себе хруст в спине не является поводом для беспокойства. Эти звуки могут быть обусловлены изменением положения суставов во время движений или их трением, и не требуют специального лечения.

Таким образом, хруст в области позвоночника – это явление, которое не всегда связано с патологией и может быть безопасным, но в случае возникновения болевого синдрома следует обратиться к специалисту для оценки состояния здоровья.