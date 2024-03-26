 

Рупор кремлевской пропаганды: Госдума рассмотрит вопрос о смертной казни

26.03.2024, 18:05, Разное
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ЛДПР и СР выступили за отмену моратория на смертную казнь в России. Чуть ранее к отмене моратория призывала КПРФ.
Кремль ранее заявил, что не участвует в дискуссии об отмене моратория на смертную казнь, перебросив мячик обсуждения в Государственную Думу и другие площадки.

Спикер Госдумы Володин заявил, что для отмены моратория нет необходимости в референдуме, достаточно простого решения Конституционного суда.
В комитете Госдумы по законодательству сообщили, что готовы к обсуждению законопроектов на тему отмены моратория на смертную казнь.

Конституционный Суд РФ подтвердил, что вопрос об отмене моратория на применение смертной казни может стать предметом рассмотрения. При этом суд не будет давать комментариев по поводу позиции о действии моратория.
По идее, некое решение должна принять Госдума, после чего направить его в КС, где его рассмотрят и решат – можно или отменять мораторий или нет (спойлер, конечно можно).

Опросы на разных каналах в Телеграме за последние дни показывали уверенные 75-85% одобряющих полностью или с оговорками отмену моратория.
У меня на канале при 159 000 проголосовавших 84% прямо или с оговорками за восстановление смертной казни.
Опрос и цифры https://t.me/boris_rozhin/117637

Источник: Colonel Cassad


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