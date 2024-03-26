 

В Брюсселе арестовали мультипликаторов, которые создали мультфильм без ЛГБТ-персонажей

26.03.2024, 17:33, Разное
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Полиция Бельгии арестовала 55-летнего режиссёра-мультипликатора Леона де Верьи и 11 сотрудников его студии, которые выпустили мультфильм, среди персонажей которого нет ни одного представителя движения ЛГБТ*.

Авторов мультика будут судить по статье о разжигании ненависти.

15-минутный мультфильм де Верьи рассказывает историю пингвинёнка, который ищет свою маму. По словам режиссёра, целевая аудитория картины – дети дошкольного возраста. По бельгийским законам, в мультфильмах для такой публики не менее 80 процентов персонажей должны принадлежать к различным меньшинствам. За нарушение правил производства мультфильмов группой лиц по предварительному сговору законом предусмотрено до 7 лет в бельгийской колонии строгого режима.

– Страшно подумать, чему детей научит мультфильм Леона де Верьи, – говорит представитель ювенальной полиции Брюсселя. – Абсолютно стандартный во всех отношениях пингвинёнок, его мама, не сделавшая вовремя аборт, никакого разнообразия… Что это, если не возврат к идеалам Третьего Рейха? Их будут судить как разжигателей ненависти и врагов Республики.

* признано экстремистским (и террористическим) в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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