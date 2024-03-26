Мнение: О запрете лошадей в СССР

Злопыхатели иногда публикуют фотографии советских времён, на которых в плуг запряжены женщины. Даже в брежневские времена на участках можно было наблюдать странную картину: женщина тянет на лямках небольшой плуг или соху, её муж пашет этим плугом семейный участок.

Разгадка проста. Купить трактор частное лицо не могло. Нанять колхозный трактор было не всегда возможно: иногда трактористы вымогали взятку за помощь, иногда были в плохих отношениях с той или иной семьёй, иногда скромные размеры участка не позволяли большому трактору на нём работать. Сейчас дачники покупают мотоблоки, благо простой мотоблок можно найти за 25 тысяч рублей, но в СССР с мотоблоками не сложилось. Их разрабатывали, и даже производили в небольших количествах, но частным лицам в сколько-нибудь заметных объёмах их начали продавать только в 1980-х.

Советского колхозника могла бы выручить лошадь — универсальное животное, способное работать и как трактор, и как мотоцикл. Однако партия всё предусмотрела: владеть лошадьми колхозникам в СССР запрещали. Цитирую постановление ЦК КПСС от 1969 года (ссылка):

43. Семья колхозника (колхозный двор) может иметь 1 корову с приплодом до 1 года и 1 голову молодняка крупного рогатого скота до 2-летнего возраста, 1 свиноматку с приплодом до 3-месячного возраста или 2 свиней на откорме, до 10 овец и коз вместе, пчелосемьи, птицу и кроликов.

Увеличение норм содержания скота в личной собственности семьи колхозника (колхозного двора), замена одних видов скота другими в отдельных районах с учетом национальных особенностей и местных условий допускаются по решению совета министров союзной республики.

Количество и виды скота, которые может иметь семья колхозников (колхозный двор), в пределах установленных норм определяются Уставом колхоза.

Правление колхоза оказывает колхозникам помощь в обзаведении скотом, зооветеринарном обслуживании, а также в обеспечении скота кормами и пастбищами.

Содержание скота сверх установленных Уставом норм запрещается.

Как видите, лошадей в этом коротком списке нет, а коров и свиней разрешается иметь практически в единичном экземпляре. Причины запрета понятны: чтобы личное хозяйство не отвлекало колхозника от работы на государство.

Запрет появился ещё в правилах 1935 года. Сталинский документ прямо перечисляет регионы, в которых колхозникам разрешалось и владеть лошадьми, и заводить себе больше одной коровы. Как вы можете догадаться, Рязанская, Брянская, Ленинградская и тому подобные области в список привилегированных не входили — зато исключения делали для Грузии и Украины, например. Это ещё одна иллюстрация к известному факту: у тех, кто жил в Крыму или в Риге, сохранились гораздо более более светлые воспоминания о советском периоде, чем у тех, кто жил в Твери (Калинине) или в Перми. Цитирую (ссылка):

5. Каждый колхозный двор в зерновых, хлопковых, свекловичных, льняных, конопляных, картофелеовощных, чайных и табачных районах может иметь в личном пользовании корову, до 2 голов молодняка рогатого скота, 1 свиноматку с приплодом или, если правление колхоза найдет необходимым, 2 свиноматки с приплодом, до 10 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 ульев [а лошадей иметь не может — прим. О.М.].

Каждый колхозный двор в земледельческих районах с развитым животноводством может иметь в личном пользовании 2-3 коровы и кроме того молодняк, от 2 до 3 свиноматок с приплодом, от 20 до 25 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 ульев. К этим районам относятся, например: земледельческие, не смежные с кочевыми, районы Казахстана, полесские районы Белоруссии, Черниговской и Киевской областей Украины, районы Барабинской степи и Приалтайские районы Западносибирского края, Ишимская и Тобольская группы районов Омской области, горная часть Башкирии, восточная часть Восточной Сибири, земледельческие районы Дальневосточного края, Вологодская и Холмогорская группы районов Северного края.

Каждый колхозный двор в районах некочевого и полукочевого животноводства, где земледелие имеет небольшое значение, а животноводство играет решающую роль в хозяйстве, может иметь в личном пользовании от 4 до 5 коров и кроме того молодняк, от 30 до 40 овец и коз вместе, от 2 до 3 свиноматок с приплодом, неограниченное количество птицы и кроликов, до 20 ульев, a также по одной лошади или по одной кумысной кобылице или по 2 верблюда или по 2 осла или по 2 мула. К этим районам относятся, например: скотоводческие районы Казахстана, смежные с кочевыми районами Казахстана, животноводческие районы Туркмении, Таджикистана, Кара-Калпакии и Киргизии, Ойротия, Хакассия, западная часть Бурято-Монголии, Калмыцкая автономная область, горные районы Дагестанской АССР, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Карачаевской и Осетинской автономных областей Северного Кавказа, а также горные районы Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР.

Каждый колхозный двор в районах кочевого животноводства, где земледелие не имеет почти никакого значения, а животноводство является всеобъемлющей формой хозяйства, может иметь в личном пользовании от 8 до 10 коров и кроме того молодняк, 100-150 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы, до 10 лошадей, от 5 до 8 верблюдов. К этим районам относятся, например: кочевые районы Казахстана, Нагайский район, кочевые районы Бурято-Монголии.

Для сравнения. До 1917 лошади продавались в России свободно и были доступнее, чем автомобили сейчас. Лошади были даже у бедных крестьян.

В наше время любой желающий также может купить себе рабочую лошадь за несколько десятков тысяч рублей. В 2024 году это уже не имеет особого смысла, но возможность такая у нас снова есть.