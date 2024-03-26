Генпрокурор Краснов: киберпреступления составили треть всех преступлений в РФ

В РФ киберпреступления, включая мошенничества по телефону и интернету, теперь составляют треть всех зарегистрированных преступлений. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов, подводя итоги работы за 2023 год.

Генпрокурор отметил, что доля киберпреступлений в общей структуре преступности впервые достигла 35%, при этом лишь четверть таких правонарушений раскрывается, а возмещение ущерба остается низким.

Мошенники часто выбирают уязвимые группы населения, такие как пенсионеры и дети, злоупотребляя их доверчивостью и незащищенностью. Они постоянно создают новые схемы, обходя меры предотвращения киберпреступлений.

Краснов призвал прокуроров укрепить сотрудничество с другими ведомствами для борьбы с киберпреступностью, особенно в применении специальных технических устройств, например, для массовых обзвонов граждан. Он также подчеркнул важность сотрудничества с банками, операторами мобильной связи и провайдерами для информирования об угрозах в цифровой среде.

Согласно данным, только в Москве за прошлый год было зарегистрировано более 51,9 тыс. случаев дистанционного мошенничества и краж, причем более 10 тыс. жертвами стали граждане старше 66 лет, преимущественно женщины.