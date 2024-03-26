Мнение: Мост между двумя деревнями, сельский спортивный комплекс и снижение численности сельского населения

1. В развитие сельской местности Россия вкладывает огромные деньги. Вот пример – между двумя деревнями построили новый мост стоимостью более 300 миллионов рублей (ссылка):



Под Орлом открыли новый мост через Оку.

Он связал деревни Касьяновка и Тайное в Орловском муниципальном округе, и решил сезонную проблему с подтоплением. <…>

О строительстве моста давно просили местные жители. Прежний, низководный, весной постоянно подтапливался, а объездной путь занимал около 10 километров. Теперь сезонная проблема решена.

Длина моста — 140 метров, ширина проезжей части — 6 метров. Стоимость строительства составила 317 миллионов рублей.

Также построена примыкающая к мосту автомобильная дорога IV категории протяженностью 854 метра, установлены знаки, дорожные столбы, барьерное ограждение, 4 очистных сооружения, 6 опор освещения.

Напомню, кстати, что Владимир Путин построил больше крупных мостов, чем любой другой правитель за всю тысячелетнюю историю Руси. Небольшие мосты тоже строятся массово, и там, вероятно, тоже рекорд. К сожалению, маленькие мосты считать сложнее, поэтому по ним ничего уверенно сказать нельзя.

2. Серьёзно вкладываются наши власти также в здоровье и физическую культуру сельских жителей. Блогер keleg пишет (ссылка):



Ну вот, сходил я сегодня на собрание по поводу открытия в нашей деревне ФОК — серьезно-большого такого, крытого и отапливаемого спортзала.

Сразу скажу — был поражен.

Основные занятия будет вести пожилая, но очень активная женщина, мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер высшей категории (хвасталась, что и чемпионов России растила). Занятия разные, от совсем детей до бабушек, от аэробики и тренажерки до акробатики (только «дорожка», батутов пока нема).

Говорит, что ей поставлена цель — чтоб 80% жителей деревни занимались спортом. Рекламировала новоразбитый недавно у нас парк с тренажерами под открытым небом, уже занимается там по утрам.

И, главное. Фактически все занятия — бесплатные (платная только тренажерка).

Итого — повторю еще раз. В обычной сибирской деревне, на реконструированном полностью отдельном (не школьном!) стадионе с футбольным полем и коробкой под хоккей, построен крытый и отапливаемый физкультурно-оздоровительный комплекс, где тренер высшей категории ведет бесплатные занятия для детей и взрослых.

Я понимаю, что звучит неправдоподобно, но вот такое сейчас в России творится.

3. Раньше демографию вытягивало именно село, однако сейчас рождаемость плохая везде — и за городом тоже. Сельское население России составляет 25% от общего размера населения, рождаемость на селе ниже уровня простого воспроизводства населения.

Между переписями 2000 и 2001 годов в России сократилось сельское население как в целом, так и во всех федеральных округах, кроме Южного и Северо-Кавказского (ссылка):

Вместе с тем, общее население страны к 2023 году даже несколько выросло за счёт воссоединённых регионов. Это значит, что больше россиян стали жить в городах (прежде всего крупных) и на юго-западе страны, где климат наиболее благоприятен.

Эти два фактора отражают, помимо прочего, рост реального уровня жизни в России.