Мнение: О реалистичных целях Путина… Мобилизация начинается?



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По сведениям из нескольких околокремлёвских источников, после того, как широко разрекламированное контрнаступление ВСУ «полностью провалилось», российский президент Владимир #Путин стал ставить перед военными «реалистичные цели». Так, он больше не требует возврата Украины в границы 1654 года и вообще готов закончить конфликт переговорами. Но только после дополнительного усиления переговорной позиции России.

Как пишет ТГ-канал Brief, Владимир Путин «почувствовал слабость Украины» и нерешительность её западных союзников. И хочет это использовать по полной. При этом источники, близкие к Администрации президента настаивают, что высшее руководство страны ставит перед собой «более реалистичные цели».

Что именно там понимают под «реализмом»? Взятие Харькова и постепенное окончание СВО после этого.

Говорят, к этому президента подталкивают высокопоставленные силовики. Которые убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины «затруднительно». При этом, однако же, информации, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, ни у кого нет. Различные источники лишь сходятся во мнении, что это «вполне вероятный сценарий».

Загвоздка в том, что он может потребовать новой волны мобилизации. Вероятно, ещё более масштабной, чем «частичная» 2022 года. Например, Харьковская операция РККА 1942 года потребовала участия трёх фронтов и 640 тыс. чел. личного состава, но всё равно закончилась провалом. В ходе Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции 1943 года было задействовано 980 тыс. красноармейцев против 300 тыс. обороняющихся немцев, но победа в ней далась Красной Армии большой кровью…

Повторюсь, эти силы были сконцентрированы только под Харьковом.

Вряд ли сейчас понадобится меньше.

Ну и где их взять без новой мобилизации?

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