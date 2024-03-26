 

Жителя Дагестана осудили за колдовство

26.03.2024, 15:33, Разное
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Ленинский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор в отношении жителя села Аумкалой Буйнакского района Темирхана Тагирбулаева – его осудили на 5 лет за колдовство.

В октябре прошедшего года сосед Тагирбулаева Асланбек Малхазов обратился в религиозную полицию (управление религиозной безопасности и противодействия колдовству). Мужчина утверждал, что яблони на его участке дали самый низкий за последние пять лет урожай, а поскольку продажа фруктов – его единственный источник доходов, он заработал в несколько раз меньше. По мнению истца, виновник случившегося – его сосед и одновременно главный конкурент на рынке в Буйнакске.

В ходе обысков в доме обвиняемого были обнаружены многочисленные книги по эзотерике, а также чёрный женский волос. Сопоставив факты, следствие пришло к выводу, что Тагирбулаев применял заговоры против фруктовых деревьев. Ритуал частично сработал – вишни, сливы и абрикосы дали привычный урожай, однако ответственность колдуна за низкую урожайность яблонь была установлена в полном объёме.

Помимо тюремного заключения, Тагирбулаева ожидают и другие неприятности. Сельские старейшины возмутились, что рядом с ними проживал колдун, поэтому потребовали отчуждения его имущества. Согласно решению сельсовета, земельный участок будет изъят, а дом сожжён; затем территорию выставят на аукцион для размещения объекта коммерческой недвижимости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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