 

CD Project RED сделает Cyberpunk 2077 бесплатным для пятичасового прохождения

26.03.2024, 15:25, Разное
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CD Projekt RED объявила о запуске бесплатной пробной версии Cyberpunk 2077 для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Она будет доступна с 28 марта в 18:00 по московскому времени до 1 апреля в 9:59. Игроки сможете исследовать мир Cyberpunk 2077 в течение пяти часов, после чего для продолжения игры потребуется приобрести полную версию.

Пробная версия будет содержать базовый контент и требует около 99,3 ГБ свободного места на PlayStation 5 и примерно 103 ГБ на Xbox Series X/S для установки. Компания отметила, что из-за технических ограничений пробная версия не будет доступна для ПК.

Этот шаг, вероятно, призван привлечь интерес к игре, которая при выходе в 2022 году столкнулась с критикой из-за проблем с оптимизацией и многочисленными ошибками. Согласно отзывам геймеров, с учетом всех патчей и улучшений Cyberpunk 2077 работает очень хорошо. Однако фанаты не смогут опробовать сюжетное дополнение Phantom Liberty в рамках этой акции.


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