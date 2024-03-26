37-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом

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26.03.2024, 14:49, Новости дня
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Новость о беременности партнерши звезды фильмов “Сумерки” и “Бэтмен”, Сьюки Уотерхаус, появилась в ноябре 2023 года. Сама пара предпочла держать это в тайне от общественности.

Однако сегодня папарацци “поймали” Роберта и Сьюки на улицах Лос-Анджелеса во время прогулки с их малышом в коляске. Это подтвердило, что они действительно стали родителями впервые. Несмотря на то, что сама пара пока не делает официальных заявлений о пополнении в семье и даже не раскрывает пол ребенка, фотографии с прогулки вызвали волну радости у поклонников.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус встречаются уже более четырех лет, и за это время они смогли сохранить свои отношения подальше от глаз общественности. Их желание держать личную жизнь в тайне, кажется, помогло им наслаждаться счастьем вдвоем без лишних шумихи.

Сейчас фанаты ждут с нетерпением узнать больше подробностей о малыше: его пол и имя. По данным Daily Mail, у пары родилась дочь, однако точная информация может быть подтверждена лишь официальным заявлением от родителей. Будем надеяться, что вскоре Роберт и Сьюки поделятся этими радостными новостями со своими поклонниками.


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