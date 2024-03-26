Рупор кремлевской пропаганды: СБУ надо признать террористической организацией

Глава ФСБ Бортников заявил, что необходимо признать СБУ террористической организацией.

Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России (с) директор ФСБ Бортников

О необходимости этого пишу с 2022 года.

Многие недоумевали, зачем писать годами одно и тоже?

Вода камень точит.

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