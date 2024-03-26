 

Мнение: Куда они ехали?!

26.03.2024, 14:44, Разное
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Еще одна загадка теракта

Здесь просто приведу информацию, присланную одним из комментаторов:
“Так получилось, что за четыре дня до этого печального события мы ехали по этой трассе в Брянск. Дорогу эту и окрестности я знаю прекрасно, я родом из Брянска. Все рассуждения о том, что от Хацуни до границы с Украиной 140 км – это для тех, кто даже на карту не посмотрел. Может, оно 140, но лесом. Дорог там никаких других, кроме трассы, нет. А они, получается, проехали развязку на Брянск, ушли с М-3 на Осиновые Дворики (крохотную деревушку) а от нее пошли в тупик, на Хацунь. Зачем? Мемориальный комплекс сожженной деревне посмотреть? По лесу побегать? Хацунь – это тупик. Если за ними на хвосте была погоня, они могли заскочить в Брянск, бросить машину, попытаться скрыться там, все же город в полмиллиона. Брянскими лесами идти к границе? Таджикам в марте? Это, простите, из разряда ненаучной фантастики”.

В сторону: тут еще и “информация к размышлению” для сторонников/противников теории Паршева. 21 век, европейская часть России, ДОРОГ НЕТ. Логистика, точнее ее отсутствие – одно из проклятий России.

Источник: Размышления вольного социолога


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