Пешие москвичи будут обязаны носить регистрационные номера

Пешеходов в Москве оснастят специальными укрупнёнными номерами для удобства фиксации нарушений камерами, сообщил представитель пресс-службы мэрии Москвы А. М. Берлиоз. По его словам, индивидуальный номер пешехода будет так же легко распознать, как и регистрационные знаки у машин. Эти меры поспособствуют развитию гражданского общества и помогут жителям города не забывать про свою ответственность перед законом.

Согласно новому регламенту, каждый москвич, для того чтобы передвигаться без штрафов, обязан разместить по периметру своего тела не менее четырёх табличек, содержащих номер в федеральном реестре народонаселения. Расположение табличек чётко не регламентировано, но указанные зоны их расположения могут включать лоб, грудь, спину и руки по швам.

В магазины Москвы вскоре поступят коллекции одежды, оснащённые прозрачными карманами фиксаторами для новых номеров. А на портале mos.ru уже заработал сервис генерации и выдачи номеров, где после оплаты пошлины любой москвич сможет получить разрешение на перемещение по улице.

Московский Дептранс сейчас тестирует камеры для фиксации нарушений при пеших прогулках на улице. Ожидается, что камера сможет автоматически фиксировать такие нарушения как бег по тротуару, переход дороги в неположенном месте или на красный свет, создание пробки на входе в государственные учреждения или около торгово-сервисных предприятий, передвижение без габаритных огней или светоотражающих нашивок в ночное время суток.

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