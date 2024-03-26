85-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье

31-летняя дочь Збруева Татьяна родила сына, чем привнесла еще больше тепла и радости в семейный круг. Елена Шанина, новоиспеченная бабушка малыша, не скрывает своего восторга от пополнения в семье. Она с радостью поделилась именем внука — Левочка, который уже стал любимым всей семьей.

Стоит отметить, что Татьяна состоит в браке с менеджером Александром Заикиным уже два года. Ранее она встречалась с Ильей Маланиным, но в итоге выбрала Заикина.

У Александра Збруева также есть старшая дочь Наталья от Людмилы Савельевой, звезды фильма “Война и мир”. Несмотря на то, что Наталья строила карьеру в кино, у нее возникли проблемы со здоровьем, требующие постоянного медицинского наблюдения.

Существуют различные слухи о сложных отношениях в семье Збруева. Сам артист утверждает, что его дочери никогда не высказывали претензий или упреков к нему. Он отрицает любые разногласия и утверждает, что его любимые женщины всегда понимали его и не инициировали скандалов. Несмотря на сплетни, семья Збруева радуется новому поколению и сохраняет теплые отношения внутри семейного круга.