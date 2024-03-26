 

Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о текущих проблемах актрисы с финской недвижимостью

26.03.2024, 11:45, Разное
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В настоящее время звезда проживает вместе со своей младшей дочерью Ольгой и активно занимается творческой деятельностью. Она работает над архивами, совместно с дочерью разрабатывает новые проекты и остается активной в культурной сфере.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что из-за сложной политической обстановки в мире дела по квартире Федосеевой-Шукшиной в Финляндии находятся на паузе, поскольку имущество фактически заморожено. Юристы отмечают, что в настоящий момент невозможно предпринять какие-либо действия по юридическому статусу квартиры.

Артистка не нуждается в помощи бывшего мужа Бари Алибасова и готова даже оказать ему поддержку в трудную минуту. Сложности с недвижимостью в Финляндии вызваны банкротством владеющей компании, что привело к лишению Федосеевой-Шукшиной права на жилье и аренду квартиры.

Проблемы с жильем в Финляндии стали серьезным испытанием для артистки, однако она находит поддержку в своей работе и семье. Надежда на изменение положения связана с будущими юридическими процессами и политическими изменениями, которые могут повлиять на ее права на имущество за рубежом.


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