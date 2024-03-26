 

Белорусские магазины уведомят правоохранительные органы о гражданах, купивших 25 марта торты, шампанское и розы

26.03.2024, 11:33, Разное
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В преддверии 106-летней годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, именуемой белорусской оппозицией как День воли, в крупные розничные сети Беларуси был разослан запрос от МВД, включающий в себя требование сохранить чеки на покупку товаров «потенциально используемых для совершения несанкционированных празднований».  

В список вошли вишнево-кремовые торты, шампанское, белые и красные розы и шарики, любая продукция с национальным орнаментом или белорусским языком, праздничные свечки в виде цифр «1»,«0»,«6» и букв «Б»,«Н»,«Р». Помимо этого, магазины должны отправить силовикам видеозаписи с чётко идентифицируемыми лицами людей, купивших такие товары. В качестве рекомендации кассирам также предлагалось узнать ФИО покупателей таких продуктов под предлогом вручения именной подарочной карты от сети магазинов.

Вскоре, как стало известно из Telegram-каналов, стражам законности и порядка удалось задержать правонарушителя. Бдительная сотрудница цветочного магазина сразу заподозрила что-то неладное, когда гражданин в красном галстуке захотел купить букет белых и красных роз, держа в руках торт «неоднозначной расцветки» .

Опасения ещё больше усилились, после того как мужчина начал по телефону с другом обсуждать выступление Павла Воли, просмотренное им вечером в воскресенье. Радикала поймали при попытке купить пару красных в белую крапинку шариков. Продавец, оказавшийся секретным сотрудником милиции на задании, смог провести задержание и отвести подозреваемого в участок.

Несмотря на утверждения задержанного о том, что он готовился праздновать день рождения своей дочери, силовики нашли в телефоне два десятка подписок на деструктивные телеграм-каналы и сообщения разным лицам, с приглашениями «выйти из домов и классно провести время вечером 25 марта». Сейчас мужчине вменяют организацию массовых беспорядков и экстремистской организации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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