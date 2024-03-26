Репродуктолог назвала причины ранней менопаузы до 45 лет

Репродуктолог Наталья Потапова подчеркивает, что одной из причин ранней менопаузы у женщин являются нарушения циркадных ритмов. Обычно она наступает в возрасте от 46 до 54 лет, но если это происходит до 45 лет, то её называют ранней.

В период менопаузы женская репродуктивная система прекращает свою деятельность: останавливается производство яйцеклеток, способных к оплодотворению, снижается уровень половых гормонов. Потапова отмечает, что заболевания, которые уменьшают объем здоровой ткани яичников и нарушают выработку эстрогенов, могут вызывать преждевременную менопаузу. Это могут быть острые или хронические болезни яичников, эндометриоз с кистами, некоторые аутоиммунные заболевания и запущенные гинекологические заболевания.

Влияние на раннюю менопаузу оказывают также интоксикации: курение, употребление алкоголя, контакт с химическими веществами, частые авиаперелеты, резкие изменения веса после 45 лет, работа по ночам с нарушением циркадных ритмов.

Потапова также подчеркивает важность избегания переохлаждения для предотвращения ранней менопаузы.