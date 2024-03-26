Рутина красоты: домашние процедуры для лица в зависимости от того, какие недостатки надо устранить

Чтобы иметь идеальную кожу, не нужно тратить много денег. Для борьбы с несовершенствами кожи и возрастными изменениями совсем не обязательно прибегать к каким-либо серьезным косметическим средствам и процедурам. Просто откройте холодильник, шкаф на кухне и ящик в кладовой, чтобы найти все ингредиенты, необходимые для приготовления домашних косметических средств, которые будут столь же эффективны, как и те, которые имеются в продаже.

Какие домашние процедуры для лица следует использовать в зависимости от недостатков, которые необходимо устранить

У каждой женщины на определенном этапе жизни появляются те или иные недостатки кожи. Среди них можно назвать, например, морщины, обезвоживание, отсутствие эластичности, тусклый цвет лица, жирую или сухую кожу и пр. К этому добавляется еще и появление высыпаний, угрей и пигментных пятен. Но как с этим бороться?

Вы наверняка это знаете, что каждый тип кожи имеет очень разные характеристики, тесно связанные с качеством гидролипидной пленки (смесь кожного сала, ферментов, липидов и воды). Фактически именно это и определяет тип кожи. Она бывает нормальной, сухой, жирной, комбинированной или чувствительной. Кроме того, важно знать, что определенные факторы (смена сезона, недостаток воды, диета, медицинские процедуры и т. д.) могут обуславливать состояние эпидермиса. В любом случае важно поддерживать здоровье кожи в соответствии с ее типом, понимать потребности.

Правильное очищение

Для приготовления тоника для очищения кожи потребуются следующие ингредиенты:

10 мл алоэ вера; 10 капель масла лимона; 6 капель масла чайного дерева.

Вылейте все ингредиенты в чистую емкость и хорошо перемешайте. Данное средство наносят на влажное лицо. Сначала хорошо вспеньте его на коже, затем ополосните. Домашнее очищающее средство можно хранить до 3 месяцев.

Увлажняющая маска

Разомните мякоть банана вилкой и смешайте ее с медом. Должна получиться масса без видимых комочков. Нанесите ее на лицо и затем смойте.

Есть еще один вариант увлажняющей маски. Смешайте несколько ломтиков огурца с медом до получения однородной массы. Затем распределите ее по лицу и шее. Смойте водой и в завершение распылите огуречный лосьон.

Уход для чувствительной кожи

Для приготовления этой маски вам потребуются:

0,5 ст. л. белой глины; 0,5 ст. л. овсянки; 0,5 ч. л. масла авокадо; гель алоэ вера; мед; йогурт; капля масла календулы.

Овес измельчите в кофемолке в мелкий порошок. В миске смешайте алоэ вера, масло авокадо и мед. Отдельно соедините глину и овсянку и очень медленно добавьте их в жидкую основу. В конце добавьте эфирное масло календулы.

Перед нанесением маски важно очистить лицо. Она не должна затрагивать зоны глаз и рта. После завершения косметических процедур смойте маску водой.

Уход для жирной кожи

Натуральный йогурт смешайте с ложкой овсянки, предварительно измельченной в порошок. Добавьте взбитый яичный белок. Нанесите однородную смесь на предварительно очищенное лицо и оставьте действовать на пятнадцать минут. Аккуратно смойте после теплой водой.

Домашние процедуры для сухой кожи

Для приготовления этой маски вам необходимы:

100 мл йогурта; 0,5 авокадо; мед.

Разотрите мякоть авокадо с йогуртом и медом. Маску следует оставить на коже всего на несколько минут, а затем промыть лицо как обычно.

Средство против морщин

В стакан теплой воды добавьте 2 ст. л. зеленой глины и чайную ложку масла арганового. Тщательным образом перемешайте, затем нанесите средство на лицо. Оставьте на пятнадцать минут и смойте.

Уход за лицом от черных точек

Если вы все еще не решаетесь попробовать угольную маску от черных точек, вот две отличные альтернативы, которые помогут вам избавиться от этой проблемы:

Желатиново-молочная маска. В миске смешайте столовую ложку желатина с 2 столовыми ложками молока. Оставьте желатин размягчаться, периодически помешивая. Нагревайте несколько секунд, пока смесь не станет кремовой. Дайте ей немного остыть, затем нанесите на лицо. Дайте высохнуть и снимите маску как пленку. Маска из яичного белка. В миске чуть взбейте яичный белок до образования пены. Кистью для макияжа нанесите тонкий белковый слой на лицо, избегая бровей и зоны глаз. Дайте маске полностью высохнуть, прежде чем ее снимать.

Маска против покраснений

Для приготовления этого средства вам потребуются:

1 ст. л. красной глины; родниковая вода; 3 капли масла.

Смешайте продукты до получения желаемой консистенции. Нанесите средство на идеально очищенную кожу. Оставьте на пятнадцать минут, не допуская высыхания. Тщательно промойте кожу водой. Наконец, увлажните, как обычно.

Очищающий скраб

Отшелушивание кожи — важный шаг для избавления ее от избытка кожного сала и отмерших клеток. Эту процедуру рекомендуется проводить не реже раза в неделю, особенно для жирной кожи. А для приготовления скраба потребуются:

мука кукурузная; немного молотого миндаля; 1 ст. л. меда;. 1 ч. л. масла

Смешайте до получения однородной массы все ингредиенты. Дайте им немного набухнуть, прежде чем наносить на кожу. После процедуры хорошо промойте кожу водой.

Маски из лимонного сока

Смешайте 2 яичных белка с несколькими каплями сока лимона. Нанесите средство на лицо и затем просто умойтесь. Дуэт яичный белок + лимонный сок помогает удалить омертвевшую кожу и излишки кожного сала. В качестве бонуса маска помогает сузить поры.

Воспользуйтесь кислотностью лимона, приготовив еще одно средство для очищения пор. На этот раз смешайте несколько капель цитрусового сока с пюре из свежеизмельченных помидоров. Затем просто нанесите эту смесь на проблемные участки с расширенными порами и избытком кожного сала.