«Росатом» презентовал универсальный аккумулятор для электротранспорта

Госкорпорация “Росатом” представила на международном форуме “Атомэкспо-2024” свою новую разработку – универсальную аккумуляторную батарею. Она призвана стать доступным российским продуктом, соответствующим мировым стандартам.

Батарея разработана с учетом требований автопроизводителей и обеспечивает большую гибкость для транспортных средств. Исследование велось с учетом опыта производства и эксплуатации аккумуляторов и транспортных средств. Результатом стало создание решения, которое удовлетворяет потребности автопроизводителей без необходимости в существенных изменениях конструкции транспортных средств. Это решение может покрыть около 80% потребностей российского рынка аккумуляторов для электротранспорта.

Система аккумуляторов может быть сконфигурирована под заказчика в диапазоне от 1 до 16 штук, что обеспечивает различные комбинации параметров напряжения и емкости. Это также поддерживает быструю зарядку.

Аккумуляторы могут быть использованы в различных видах транспорта: от городского общественного транспорта до тяжелых электрогрузовиков и электропоездов.

Батареи выполнены из прочного алюминиевого сплава с аккумуляторными ячейками Li-NMC и высокоэффективной системой термостатирования. Они могут работать в различных климатических условиях, от -40 °C до +40 °C.