 

Украина и Россия совместно займутся искоренением наследия Петра Чайковского

26.03.2024, 9:33, Разное
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Впервые за несколько лет Украина и Россия обменяются информацией на межправительственном уровне.

Стороны договорились поделиться архивными материалами об увековечении памяти Петра Чайковского для её более эффективного искоренения. В Москве его считают представителем экстремистской группировки ЛГБТ, а в Киеве – деятелем коммунистического режима.

Ранее в рамках процесса декоммунизации украинцы снесли четыре памятника Чайковскому, а в России переименовали несколько объектов, названных в честь композитора.

– Агенты вражеского влияния пытаются защитить своего кумира и маскируют монументы, поставленные в его честь, под памятники безобидным историческим личностям, таким как Роман Шухевич, – предупредили украинские власти.

– Экстремисты пытаются выгородить своего кумира и прячутся за его музыкальным наследием, однако ценность так называемых произведений Чайковского ещё предстоит пересмотреть специальной комиссии, – считают российские власти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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