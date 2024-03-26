Врачи РФ рассказали, какие продукты повышают холестерин

Повышенный холестерин в крови может представлять серьезную опасность для здоровья, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инфаркт. Российские медики советуют более внимательно относиться к составу своего рациона, чтобы избежать излишка этого вещества.

Продукты животного происхождения, богатые насыщенными жирами, являются основными виновниками повышения уровня холестерина. Особенно высокое содержание наблюдается в говяжьем и свином мозге, а также в мясных деликатесах и субпродуктах. Жареная пища также способствует накоплению холестерина в организме.

Однако важно помнить, что исключение всех продуктов, содержащих холестерин, может быть ошибочным и даже опасным для здоровья. Жиросодержащие компоненты играют ключевую роль в нормальном функционировании иммунной системы и других внутренних процессов организма. Поэтому рекомендуется включать в рацион источники здоровых жиров, например, жирную рыбу, которая также богата полиненасыщенными жирами с противовоспалительным эффектом.

Медики призывают к балансированию рациона, исключая излишние продукты, но не полностью отказываясь от них, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами для здоровья.