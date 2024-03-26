Мнение: О метаниях в Кремле… Как доказать причастность Украины?

Как сказал однажды сталинский нарком Лаврентий Берия, «Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, когда её там нет. Но наш органы решали и более трудные задачи».

Одна из них сейчас стоит перед Кремлём. Как доказать, что теракт в «Крокусе» совершили украинцы, когда за причастность к нему арестованы исключительно таджики? Но Владимир #Путин в бытность сотрудником КГБ #СССР… «решал и более трудные задачи». И сейчас подсказывает подчинённым, как их решить

На совещании по теракту в «Крокус Сити Холле» глава государства высказался вполне чётко.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов… Но видим также, что #США по разным каналам пытаются убедить [всех] в том, что… киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили… члены запрещённой в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Но нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов.

Например… кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось…

Отсюда и попытки закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы мирных [жилых] кварталов…, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову. В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершённому в Москве. Цель — посеять панику в нашем обществе и… показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Конечно, нужно ответить и на вопрос: почему террористы… пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? … Вопросов действительно очень много…».

Ответы, впрочем, тоже начинают появляться. Аккурат в заданном ключе. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин доложил, что «все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта». И ещё он сообщил, что «все нападавшие задержаны на территории Брянской области РФ в ходе преследования по автодороге, ведущей в направлении российско-украинской границы».

Также в рамках сбора доказательной базы при обыске в квартире, где проживали обвиняемые, были обнаружены следы их рук. Что неопровержимо доказывает факт использования ими этой квартиры для временного проживания. Возможно даже, без надлежащей в таких случаях временной регистрации. Это прям солидно. Можно штраф влепить.

Что же до главного в цепочке доказательств…

Пока кодовое слово «#Украина» в известных общественности показаниях не прозвучало чётко и внятно. А если даже и прозвучит… После видео с «кизлярским ухорезом» и с «телефонным допросом» любые признания арестованных подозреваемых с большой степенью вероятности будут восприниматься как полученные под давлением. То есть, сомнительные.

И кто же в мире им поверит?

И что же они в итоге докажут?

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