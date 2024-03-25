Мнение: Комсмольцы-добровольцы

Пока что самая дикая нестыковка в картине того, что же все-таки произошло 22 марта – это, конечно, всё, что связано с «белой Рено». Это вообще что-то, видимо, совершенно новое во всей истории мирового терроризма – что, оказывается, можно вот так приехать «пострелять людей» в один из самых престижных концертных залов страны на машине, поставить ее чуть ли не у главного входа, выйти в камуфляже с автоматами, убить минимум 50 человек, потом вернуться тем же путем, сесть в ту же машину, и, даже не меняя номера, на ней же и уехать. Спокойно выехать через «бутылочное горлышко» на пятничный МКАД, проехать пол-МКАДа, оттуда съехать на вылетное шоссе – и притопить. Так, что тебя остановят только через 5 с лишним часов где-то посреди брянских лесов (кстати, место задержания ТОЧНО так до сих пор и не определено, как будто все происходило где-то в джунглях Амазонки).

Ответа на то, как такое вообще возможно, до сих пор нет – и, скорее всего, отвечать никто и не будет: в стране никаких независимых СМИ не осталось в принципе, вопросы задавать некому. То есть остается только гадать. Первая (и очень популярная у части публики) версия – «ну вот такие они бараны», имея в виду доблестные «органы». Ничего не могут, ничего не умеют, столько раз во время значимых аварий и катастроф объявляли все камеры «временно неработающими», что уже и сами забыли, а как они, собственно, включаются…

Все ж на мой взгляд – это чересчур, считать всё ФСБ тотальными клиническими дебилами. Уж отслеживать машину по номеру при помощи камер они должны уметь, это ж чисто техническая задача! Поэтому мне больше нравится другая версия, которая уже гуляет по соцсетям.

На самом деле менты вполне могли захватить «белую рено» примерно в любой момент – однако не стали спешить, решив разыграть что-то вроде «оперативной игры». Благо машина зафиксирована, возможно, нашелся какой-то особо умный фсб-шник (есть же такие?), который захотел проследить – а куда они, собственно, едут? В принципе, это ведь интересный вопрос! То есть, в кои-то веки российский Антитеррор захотел действовать ГРАМОТНО, а не в духе «Хватай и не пущай». И за это, мне кажется, можно только похвалить. А чего, в конце концов? Машина идет по трассе, она приметного белого цвета; сверху можно пустить вертолет, дрон, или вообще «вести» ее со спутника. Пусть она приведет в самое логово террористов или хотя бы к пресловутому «окну».

Но – тут, видимо, подвела карма. «Что они ни делают, не идут дела». Или рассогласованность ведомств, или не одни феэсбешники захотели дополнительные звездочки за поимку особо опасных террористов, или просто энтузиазм бил через край – но в дело вмешались, так сказать, «добровольные помощники милиции», как оно раньше называлось. Какая-то ДШРГ Русич или еще что-то в этом духе. Именно комсомольцы-добровольцы с солярными символами, случайно похожими на свастику, сорвали весь достаточно грамотный план «ведения» – они на каком-то темном участке трассы заблокировали «Рено» и вынудили сидящих в ней таджиков броситься врассыпную. Причем похоже, что для последних внезапный перехват стал полным шоком.

В итоге в сети два дня все до хрипоты спорят – к какой же границе двигались игиловцы, к украинской или белорусской. Или вообще не к границе. «Окно», о котором говорил Путин, остается чисто гипотетическим. Словом, вышла какая-то полная ерунда – да еще и у наблюдателей со всего мира возникло ошибочное представление о полной некомпетентности отечественных спецслужб, якобы неспособных отследить на дорогах даже «засвеченную» машину, набитую кровавыми террористами.

Но, возможно, просто не повезло. При этом ведь и «добровольцев» особо не пожуришь – они ж хотели как лучше! Добровольцам всем выписали медали и отпустили восвояси. А что делать дальше – неизвестно.