Мнение: Вы слушали Маяк

Для тех, кто соскучился по моим стримам (чиню компутер) – сейчас буду целый час вещать по радио Маяк. С 18 ч до 19 ч. Присоединяйтесь!

Тема – что-то про психологическое состояние общества после Крокуса. Только уже на станции меня порадовали сообщением, что мы с ведущим будем одни, больше никаких “экспертов”. Сюрприз! Буду импровизировать, а что делать.