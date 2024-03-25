 

Две китайских провинции требуют ограничить приток гастарбайтеров из России из-за демпинга на рынке труда

25.03.2024, 19:33, Разное
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Губернаторы провинций Хэйлунцзян и Ляонин обратились в Центральный комитет Коммунистической партии Китая с требованием ужесточить правила приёма иностранных рабочих. По их мнению, это спасёт северо-восток Китая от нашествия российских гастарбайтеров.

В последние два года географический район Дунбэй, именуемый «Ржавым поясом Китая» из-за большого количества металлургических предприятий, переживает тяжёлый кризис на рынке труда, вызванный массовым прибытием россиян. Пользуясь упрощённым визовым режимом на КПП Благовещенск-Хэйхэ, они проникают в КНР и нанимаются на работу безо всяких разрешительных документов. Поскольку их зарплатные ожидания ниже, чем у местных жителей, это вызывает рост безработицы и изменение этнического ландшафта.

– Сегодня в Суйхуа и Муданцзяне сложно встретить человека с китайским лицом. Если ты хочешь вызвать такси, водителем непременно будет какой-нибудь Гаврила или Афанасий. Города наводнены приезжими с севера, которые готовы работать буквально за миску риса. Этому способствует и демографический кризис – население района Дунбэй уже меньше ста миллионов человек, и это создаёт условия для русской оккупации северо-востока. Пора положить этому конец, – заявил губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин.

Глава региона добавил, что есть претензии и к поведению нелегальных мигрантов: они создают подпольные православные часовни, работают в такси без знания языка и местности, не интегрируются в местную культуру – ходят в косоворотках и сарафанах, плетут кружева и рисуют на стенах традиционные орнаменты.

Приток российских гастарбайтеров ощущают не только на севере Китая. Находящиеся на юге провинции Гуандунь и Фуцзянь тоже обеспокоены нашествием россиян, сбивающих цены на рынке труда. В перспективе число безработных китайцев может увеличиться на 50-75 млн человек. В качестве одной из первых мер для стабилизации ситуации губернаторы предлагают запретить иностранцам жениться на китаянках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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