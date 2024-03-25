 

Когда следует обратиться к неврологу при треморе рук?

25.03.2024, 18:37, Разное
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Дрожь в руках – это серьезный симптом, подчеркивает врач-невролог Светлана Пищуха. Она указывает на возможные причины, среди которых диабет и болезнь Паркинсона.

Дрожь в покое или при выполнении определенных действий может быть тревожным признаком. Медик предупреждает о возможности связи этого симптома с болезнью Паркинсона, патологиями мозга, диабетом или гормональным дисбалансом.

Тем не менее, не каждая дрожь в руках имеет патологическую природу, отмечает Пищуха. Временные факторы, такие как усталость, стресс, прием лекарств или стимуляторов, могут также спровоцировать ее появление. Важно отметить, что не патологический тремор проявляется эпизодически и обычно быстро проходит.


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