 

Дальнобойщик, обгонявший по «встречке» на трассе М-2, найден мёртвым с рычагом КПП в неестественном месте

25.03.2024, 17:33, Разное
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Под Курском нашли тело дальнобойщика, заработавшего печальную славу своим опасным вождением на трассе М-2 «Крым».

В сети неоднократно появлялись видео, на которых он совершает обгоны по встречной полосе, вынуждая легковые автомобили уходить от столкновения.

Коллеги погибшего рассказали, что предупреждали его о недопустимости такого вождения, но мужчина лишь смеялся и показывал им всё новые и новые видео с регистратора, на которых он провоцирует ДТП.

– Я спрашивал, не боится ли он попасть в аварию. Он ответил: у меня полная масса 16 тонн, а у дачников на «Ладах» и китайцах из фольги – максимум полторы тонны, пусть они боятся, – говорит один из дальнобойщиков.

В итоге дальнобойщика нашли в одном из населённых пунктов под Курском в кабине собственного грузовика. Следствие ознакомилось с биографией водителя и записями с его регистратора, и пришло к однозначному выводу: речь идёт об изощрённом способе самоубийства.

– Удовлетворяя нездоровые сексуальные желания, потерпевший ******* остановился возле лесополосы, избил себя двумя монтировками до потери сознания, после чего поместил себе рычаг КПП в непредназначенную для этого полость и скончался от полученных травм, – заявил источник в следственной группе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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