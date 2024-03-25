Мнение: Всё – наше. Навсегда

Да, в связи с Крымом. Вдруг подумал: а ведь в самом деле – почему-то никто ведь не пытается изучать тему, как так вообще получилось, что Крым оказался украинским? С чего бы? Для “массового сознания” сошла простейшая версия: дело якобы в том, что Хрущев Никита “был украинцем” (??), и вот он мол, ПОЭТОМУ “решил подарить Крым своей Нэньке-Украине”. Версия даже при самом поверхностном анализе выглядит настолько бредово – что, выходит, именно поэтому народ в нее поверил “сразу и навсегда”.

На самом деле неверно уже то, что Хрущев был украинцем. Оно, впрочем, изначально понятно: что это за “украинское имя” – Никита? Читаем в Вики:

“Никита Сергеевич Хрущёв родился в 1894 году в селе Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии (в настоящее время — Хомутовский район Курской области) в семье шахтёра Сергея Никаноровича Хрущёва (ум. 1938) и Ксении Ивановны Хрущёвой (1872—1945). Спустя два года родилась младшая сестра Ирина. Русский. Русское происхождение отмечено в воспоминаниях, выступлениях и анкетных данных; в своих воспоминаниях отмечал, что ко времени назначения на работу в УССР не владел украинским языком, из-за чего противился переводу”.

Да и что касается “прирезки” земли к Украине – зачем это было Хрущеву, даже если б он был этнически украинцем? Неужели бы генсек КПСС держал в голове грядущий распад СССР, чтобы, значит, “а вот после распада проклятого совка Крым в ридной неньке и останется, ура”? В 1954 году такие мысли?

Выглядит всё очень странно. И, скорее всего, дело в снабжении Крыма, и прежде всего – водой. Получается, что УССР просто не желала снабжать водой соседнюю республику, И ДАЖЕ БОЛЬШЕВИКИ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ С ЭТИМ СЧИТАТЬСЯ. Звучит фантастикой – но выходит, что так. Большевики (!) сочли “политически нецелесообразным” пускать воду Днепра в “русский” Крым – так как, по всей видимости, опасались, что в этом случае возникнут трения на национальной почве.

Просто сама эта тема была настолько больной и взрывоопасной, что ее предпочли тотально замолчать и вообще ни в каком виде не поднимать. Круто, конечно. Только вдуматься: советские (!) испугались, что на Украине начнутся разговоры – а чего это мы должны воду из НАШЕГО Днепра отдавать в ЧУЖОЙ Крым. КГБ, видимо, озабоченно доложило: опасаемся, что если пойдет ропот, он будет настолько массовым, что всех не пересажаем!

По датам, я посмотрел, всё “бьётся”. Вот из другой статьи в Вики, про Северо-Крымский канал:

“После Великой Отечественной войны рассматривалось три альтернативных варианта обеспечения Крыма водой: строительство водопровода от Кубани, опреснение Азовского моря и строительство канала от Днепра. Наиболее рациональным оказался последний вариант.

21 сентября 1951 года было опубликовано Постановление Совета министров СССР «О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма» [7] . Вскоре стройка была объявлена «великой стройкой коммунизма» и «ударной комсомольской стройкой». В 1951 году Министерство связи СССР выпустило почтовую марку, посвящённую Северо-Крымскому каналу как одной из «великих строек коммунизма».

Более 10 лет шли исследовательские и проектно-изыскательские работы…” и т.д.

И советские просто не придумали ничего лучше, чем передать Крым Украине. Радикальный способ пресечь “разговорчики”, ничего не скажешь.

Была ли для этого рациональная причина – учитывая огромный репрессивный аппарат Совка, казалось бы, только и существующий для того, чтобы карать за любое недовольство? Как видим, с точки зрения самих коммунистов – да. Решили “не дразнить гусей”. Но тут сразу другой вопрос: а почему испугались ропота украинцев – но сочли возможным пренебречь аналогичным ропотом, который вроде бы неизбежно должен был последовать с противоположной стороны, со стороны русских, у которых Крым, получается, отобрали?

Ответ тут более понятен – но и его тоже никогда не озвучивали, потому что он тоже звучит неполиткорректно. И дело вовсе не в “русофобии советского руководства”, о которой любили причитать отечественные руссо националисто типа покойного Крылова. Дело в том, что у русских в СССР представление о Союзе странным образом совпадало с традиционным представлением об СССР… на Западе (причем то и другое полностью противоречило официальной позиции советской пропаганды!). Позицию советского агитпропа мы знаем: СССР – это был или “союз равноправных народов”, или и вовсе “государство новой исторической общности – советского народа!” А вот для Запада, равно как и для русских, на уровне “само собой разумеется” Совок был не более чем расширенной версией России, или “государства русских”. Они его так “Россией” и называли, на своих бусурманских языках! Даже на 50-м или 60-м году советской власти. На Западе ведь и до сих пор (!), недолго думая, всех выходцев из СССР и пост-СССР называют Russians, русские; до сих пор никак не могут запомнить, что есть какие-то “украинцы”, белорусы” (??), “таджики” (???). Все – Russians, так ведь удобнее и понятнее!

Естественно, для совпропаганды это был полный харам – однако русское самосознание было аналогичным. Собственно, следов этого полно и даже в советской культуре. Например, знаменитые строки –

“Никто из них не крикнул “За Россию!” –

А шли и умирали за нее”.

Это ведь написал советский поэт в советское время про Великую Отечественную войну, и это было даже официально издано. Хотя с точки зрения тогдашней идеологии стихи – полный абсурд, ведь никакой “россии” не было, а был Советский Союз.

Собственно, никаким другим русское самосознание и быть не могло, учитывая, что именно РУССКИЙ был официальным государственным языком всего Советского Союза. Сколько бы ни было воплей о “незначительности” и “неинтересности” пресловутого “языкового вопроса” – но именно он является ключевым в вопросах национальной и государственной самоидентификации. Вспомним про уже упоминавшегося Хрущева, с его наивным “Какой же я украинец, я даже украинского не знал”?

То есть русские в составе Союза относительно легко примирились с “передачей” Крыма – только потому, что они считали ВЕСЬ Союз… своим. Включая, естественно, и всю Украину – хоть с Крымом, хоть без. Именно поэтому “передача” Крыма могла пройти настолько незаметно и безболезненно. Типа – да какая разница “чей Крым”, если туда все равно всегда можно приехать, там живут русские, говорят все по-русски, учатся на русском и все цены там в наших рублях? А что пьют там днепровскую воду с Украины – так в чем проблема, если и Украина тоже НАША?!

Соответственно – если бы в Союзе кому-то пришло бы в голову построить канал из Волги на какую-нибудь украинскую территорию, думаю, никаких “национальных” проблем на этой почве бы не возникло; едва ли кто-то бы всерьез стал бы возмущаться, почему из “нашей” Волги передают воду “чужим” украинцам. Но дело тут было бы не столько в великодушии русского народа (как нам всем было бы лестно о себе думать), сколько в представлении, что и украинцы (которым шла бы волжская вода) – тоже “наши”. С потрохами.

Представление, которое, как мы теперь понимаем, как раз украинцам глубоко чуждо.

Все-таки удивительно отмечать такую вот разницу между народами, их глубинными самосознаниями. Чем это определяется? Скорее всего – просто размером. Чем народ меньше – тем ревнивее он относится к тому, что считает “своим”. А чем больше – тем сильнее его представление об ОБЩЕМ.

А если еще точнее (и грубее) – большим народам вообще свойственно воспринимать всё его окружающее как своё, то есть “общее” тут имеет некий специфический оттенок. И малые народы такой подход чрезвычайно бесит. И это отнюдь не специфически русская проблема; достаточно вспомнить, какое отношение господствует к американцам во всем мире, а к китайцам – в Азии (2021)