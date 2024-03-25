 

Рупор кремлевской пропаганды: Нет плана, зато есть принципы

25.03.2024, 15:40, Разное
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По словам министра финансов, у Байдена "нет плана" по поддержанию платежеспособности системы социального обеспечения.

Билл Кэссиди*: "Минфин даже не смотрел на это? Мы уже выделяем $4,9 трлн. на покрытие дефицита [госбюджета], по программе Medicare, для многих других целей, и теперь мы должны добавить социальную помощь, даже не посчитав, сколько надо на это денег?"

Дж. Йеллен**: "У президента нет плана, он руководствуется принципами. Он хочет работать вместе с Конгрессом над тем, чтобы защитить систему соц. обеспечения."

БК: "Стоп, не понял. У президента нет плана действий? Госпожа министр, как он может не иметь плана действий, если он уже 3 года, как президент?"

ДЙ: "Он считает, что важно работать вместе с Конгрессом."

БК: "Госпожа министр, он вообще с нами не работает."

* конгрессмен от штата Калифорния. Республиканец.
** глава Минфина.

https://t.me/coolnews1/14082 – цинк

Высокоорганизованная система.

Источник: Colonel Cassad


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