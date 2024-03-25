Мнение: О гневе грозного гнома… Страшно, аж жуть?

Фантомас разбушевался ©

Зампред Совбеза, почётный блогер Кремля Дмитрий #Медведев разразился очередным, 100500-м, наверное, гневным постом, полным угроз и брани. «Убить их всех!», — написал он в своём телеграм-канале.

И чем больше таких истеричных постов, тем чаще вспоминается одна история…

Однажды будущий зампред Совбеза, а тогда — всего лишь номинальный президент России Дмитрий Медведев поехал в Омск. Бог весть, зачем. Эта его поездка быстро забылась бы в ряду других подобных. Но запомнилась она тем, что едва не стоила кресел и здоровья омских чиновникам. Надпись на билборде «Тебя мы ждём, веселый гном» с рекламой театра–студии Любови Ермолаевой успели снять со щита на възеде в город чуть ли не за несколько минут до проезда президентского кортежа. «Только что не топорами рубили», — вспоминают этот эпизод омичи.

А Дмитрий Медведев, к слову, тогда действительно был весёлым…

Теперь на политической арене — персонаж грозный. Угрожающий. То ракетным ударом, то ядерным пеплом, то походом на Одессу и Ла-Манш. Но, как сказал не менее известный и точно более значимый для РФ политический деятель: «Они грозят, а нам — не страшно».

Полагаю, ни Европе, ни тем более Украине действительно «не страшно» от подобных угроз не самого значимого кремлёвского клерка. Да и вообще, серьёзные люди не угрожают, а действуют.

Однако, вот кому точно есть, чего опасаться, так это россиянам.

«Их надо убить? Надо. И это будет», — высказался Дмитрий Медведев о пойманных террористах. Хотя ему ли как юристу не знать: на смертную казнь в России наложен мораторий такой конституционной силы, что снять его можно только через принятие новой Конституции. О чём и глава Конституционного суда Валерий Зорькин не устаёт напоминать.

Но дальше ещё хуже. «Гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — добавил Дмитрий Медведев. В такой интерпретации под каток репрессий могут попасть тот, кто продал террористам автомобиль, и кто продавали им продукты питания, например. И те, кто недостаточно громко осудили теракт, а значит «сочувствовали». И вообще все, на кого укажет «усмотрение» власть имущего.

Удобный повод закрутить маховик массовых репрессий. И в компетенцию Совбеза такие вещи входят, в отличие от ударов ЯО.

То есть, 1937-й «вернётся» в Россию даже раньше, чем все думали?

И вот это, наверное, действительно страшно?

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