 

Xiaomi представила стильные и умные смарт-очки Mijia Smart Audio

25.03.2024, 15:15, Разное
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Компания Xiaomi выпустила новые смарт-очки под брендом Mijia, представленные на китайском рынке. Эти устройства отличаются настраиваемым дизайном, предлагая шесть вариантов сменных оправ. Пользователи могут также вставить в оправу линзы с диоптриями для коррекции зрения.

Mijia Smart Audio сконцентрированы на качественном звучании, используя технологию воздушной проводимости для доставки звука в ушные каналы. Внутри очков находятся ультразвуковые динамики, передающие аудио в уши пользователей с помощью специального алгоритма. С учетом конфиденциальности, очки оснащены двойной технологией защиты от утечки звука, предотвращающей подслушивание собеседника.

Автономность очков варьируется в зависимости от режима использования: до 10 часов воспроизведения музыки, 7 часов телефонных звонков, 24 часа “базового использования” и более 11 суток в режиме ожидания. Зарядка производится через магнитный контакт на дужке очков.

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорных зон на корпусе, а также поддерживается голосовое управление через китайский ИИ-ассистент.

Новинка поступит в продажу в Китае 27 апреля 2024 года по цене 459 юаней, что эквивалентно приблизительно 5,9 тыс. рублей по текущему курсу обмена.


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