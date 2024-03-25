 

Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу “Новая фабрика звезд”

25.03.2024, 14:35, Новости дня
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Среди особо заметных участников отметились Лео Канделаки, Александр Круг, Александр Филин и Нонна Еганян. Все они вызвали негодование части зрителей, а также призывы к бойкоту шоу.

Солист группы “Руки Вверх” Сергей Жуков, один из наставников в программе, высказал свое мнение о детях знаменитостей, участвующих в музыкальном конкурсе. Он подчеркнул, что дети звезд прошли кастинг так же, как и другие участники, и были отобраны на основании своих талантов. Певец выразил сожаление по поводу того, что их талант ставится под сомнение из-за их фамилий и рассказал о трудностях, с которыми они сталкиваются, будучи детьми известных личностей.

Дочь Сергея Жукова, Вероника, также начала свою карьеру в кино и театре. В интервью она поделилась о том, как ее влияют слова о том, что ее отец продвигает ее к славе, и выразила свое негодование по поводу таких утверждений, отметив, что ее достижения являются ее собственными и ей сложно смириться с такими заявлениями.

Многие пользователи Сети считают, что обычным детям еще сложнее занять свое место в шоу-бизнесе, и призывают знаменитостей не выставлять своих детей особыми участниками, а дать возможность всем участникам соревноваться на равных условиях. Они утверждают, что предвзятое отношение жюри всегда будет побеждать талант обычных участников.


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