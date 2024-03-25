Невролог Демьяновская рассказала о факторах, которые вызывают пробуждение ночью

Невролог Екатерина Демьяновская делится с “Известиями” факторами, вызывающими пробуждения в ночное время. Она отмечает, что такие прерывания сна часто бывают нормальными, связанными с переходами между стадиями сна, о которых многие люди даже не помнят утром.

Однако они могут быть вызваны и внешними факторами, такими как: недостаточное затемнение спальни; некомфортная температура или влажность; употребление большого количества жидкости вечером; плотные перекусы перед сном.

Демьяновская также предупреждает, что увеличение нагрузки на желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему вечером может привести к их активизации ночью, что в свою очередь может нарушить сон. Болезни сердца, изменения уровня сахара и другие проблемы со здоровьем также могут быть причиной ночных пробуждений.

Стресс и тревожность также могут значительно влиять на качество сна, поскольку они могут привести к увеличению уровня гормонов, таких как адреналин и кортизол, что в свою очередь может вызвать изменения в сердечном ритме и артериальном давлении. По мнению специалиста, в случае постоянной усталости по утрам, следует обязательно обратиться к врачу.