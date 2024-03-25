Мнение: Повестка в видеоиграх, а видеоигры — в ЕГЭ

Разработчики игр занервничали, пытаются усидеть на двух стульях. Напомню, недавно вскрылось, что в игровые студии приходят радужные шантажисты, требуя впрыскивать в игры лошадиные дозы повестки: менять красивых персонажей на некрасивых, белых — на цветных, мужчин — на женщин, нормальных — на любителей странного. Если бы легендарную Мафию 2 (2010) делали сейчас, то мы играли бы не за типичного итальянского красавчика Вито Скалетта, а за бодипозитивную негритянку отталкивающей внешности, которая ещё не определилась со своим гендером, но уже твёрдо знает, что ненавидит мужчин.

Студии соглашаются выполнять требования комиссаров, так как боятся стать жертвами масштабной травли, которую радужные шантажисты легко способны организовать. Характерный факт — на большой конференции для разработчиков игр в Сан-Франциско уже 15% (!) мероприятий посвящено идеям «разнообразия» и «инклюзивности», то есть рецептам по перелицовыванию игр на срамной манер (ссылка). Задний привод и разноцветные отношения там сейчас как марксизм-ленинизм в СССР: официального требования вставлять в игру негров и «греков» нет, но если разработчик поленится выполнить требования эпохи, комиссары воспримут это как открытый бунт.

Техническая изнанка индустрии срамного шантажа выплыла наружу, когда некий герой из Бразилии создал куратора (блог), в котором начал давать ссылки на испорченные таким образом игры. Его блог называется «Свит Бэби Инк Детектед»: он представляет собой список игр, авторы которых замечены в сотрудничестве со «Свит Бэби Инк», то есть с одной из деятельных групп радужных комиссаров. На блог бразильца подписаны 317 тысяч человек, так что игра, замеченная в сотрудничестве с птенцами Сороса, получает сейчас мощную волну негатива: от гневных статей в соцсетях до отрицательных отзывов пользователей в Стиме. Это больно бьёт и по продажам, и по репутации студии.

Так вот, бразилец рассказал, что с ним связались создатели Флинтлока, одной из осквернённых радугой игр. Студия попросила снять их игру с доски позора — дескать, они больше не сотрудничают со срамобесами и даже вычистили из игры всё, что насовал им в проект Свит Бэби Инк (ссылка).

Судя по всему, студия решила сделать из бразильца дурака — наврать ему с три короба, чтобы тот оправдал их перед публикой, но саму игру оставить осквернённой, чтобы не ссориться с радужными комиссарами. Лицемеры забыли, что рядовые члены команд — программисты, гейм-дизайнеры и так далее — в массе своей повестку терпеть не могут. Для них это даже не бизнес, это личное — они пытаются сделать шедевр, работают по вечерам и по выходным на протяжении многих лет, а потом приходит безграмотная карьеристка с фиолетовыми волосами и широкими мазками сквернит игру, в которую они вкладывали всю душу. Сотрудники студии выполнили свой долг перед обществом, анонимно рассказав историю порчи Флинтлока: студия наняла чернокожую комиссаршу, после чего та приказала сделать главную героиню негритянкой и начала «сотрудничать» со Свит Бэби Инк. Позже комиссарша уволилась, но главная героиня так негритянкой и осталась. Узнав эту характерную историю и ещё раз посмотрев на чернокожую героиню в трейлере игры, бразилец ответил студии отказом: пусть сначала докажут, что из Флинтлока убрали повестку, и тогда можно будет подумать о снятии обвинений.

К сожалению, российские разработчики тоже стараются пробуждённым шантажистам угодить. Я был неприятно поражён, когда обнаружил срам в отечественной игре Кингмейкер, которую мне рекомендовали читатели. Процитирую похвалы в адрес отечественной студии с самого антироссийски настроенного форума на Западе (ссылка):

Просто хотел сказать — спасибо вам, разработчики, а также я приятно удивлен вашей смелостью.

Я сам русский, и, учитывая ситуацию в стране, я не ожидал, что игра будет прогрессивной в социальных вопросах или признает, что [радужные] вообще существуют. Или чтобы министерство культуры/местные надзорные органы/местная игровая культура подняли огромный вопрос и полемику по этому поводу.

Увидеть игру российских разработчиков, которая включает в себя варианты однополых романов, в которой вскользь упоминаются однополые пары неигровых персонажей, и которая рассматривает их как абсолютно законные — это вселяет в меня надежду, что однажды моя страна сможет измениться. Спасибо.

Лично я надеюсь, что Россия всё же очистится в итоге от европейских ценностей. Ну а причина, по которой повестку вставляют даже в русские игры, понятна — кто наказывает, тот и главный. Если «забыть» вставить в игру повестку, радужные комиссары устроят студии проблемы. Если вставить повестку, сторонники традиционных ценностей утрутся, не сделают ничего. Разве что игроки поворчат немного, но на игроков можно внимания не обращать — хотя бы по той причине, что часть игроков обязательно бросится защищать игру. Оправдания для радуги всегда найдутся: к примеру, можно соврать, что иначе игру не пустили бы в Стим, или притвориться, что источник проблемы — в настольной игре, которую разработчики видеоигры скопировали «качественно», «не посмев» выкинуть даже непристойные детали.

План «закрыть глаза, заткнуть уши и кричать о пользе турников» привлекателен для пенсионеров, переставших учиться новому много лет назад, однако он не сработает. Игры уже стали для поколения моложе 40 главным развлечением и одним из главных источников культуры. Даже в сочинениях для ЕГЭ школьникам уже разрешили ссылаться на компьютерные игры (ссылка). Вместе с видеоиграми к нам заходит и повестка: при полной безразличии отечественных шизопатриотов, которые заняты другими, более перспективными для их карьеры вопросами.

Таким образом, я с большим вниманием слежу за сопротивлением иностранных игроков: цена вопроса очень высока, в том числе и для нас. Надеюсь, скоро студиям придётся выбирать: или поссориться с радужными комиссарами, которые требуют включить в игру всякую содомскую ересь, или поссориться с игровым сообществом, которое тоже постепенно отращивает у себя решимость говорить вслух слово «позор».