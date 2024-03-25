Благодаря «Честному знаку» в 2023 году из оборота удалось изъять 3 литра поддельного молока и 8 йогуртов

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25.03.2024, 13:33, Разное
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Заместитель главы Минцфиры представил в столичном пресс-центре ТАСС публичный отчёт о работе национальной системы маркировки «Честный знак» в 2023 году.

Благодаря использованию передовых отечественных информационных технологий, удалось прямо во время реализации выявить сразу несколько случаев подделки молочной продукции в разных регионах России.

– Например, 5 марта 2023 года в Нижнем Тагиле система не дала пробить на кассе литр молока нелегального производства. Через месяц «Честный знак» спас от приобретения фальсификата жителя Саратова, который хотел купить два йогурта, – сообщил чиновник.

Всего в минувшем году национальная система маркировки пресекла реализацию трёх литров молока, восьми йогуртов и банки сметаны. Как подчеркнули в Минцифры, до 2040 года планируется добавить в «Честный знак» все социально значимые товары, в том числе хлеб, овощи, фрукты и мясо.

– Мы уверены, что расходы окупятся с лихвой. В 2023 году на модернизацию системы было потрачено всего пять миллиардов рублей, но зато граждане теперь уверены, что приобретают не подделку, – рассказал представитель министерства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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