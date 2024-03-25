 

Бизнесмен Ковалев рассказал, кто может заменить оскандалившегося Кологривого в роли Жириновского

25.03.2024, 13:31, Разное
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Кологривый должен был сыграть роль Владимира Жириновского. В связи с инцидентом, в который попала звезда сериала “Слово пацана”, съемки были отложены.

СМИ сообщают, что будет объявлен новый кастинг для подбора актера на главную роль. Об этом рассказал владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев в беседе с журналистами.

Ковалев отметил, что фильм о Жириновском требует серьезной подготовки, начиная от поиска подходящего актера для главной роли. Сыграть политика такого масштаба — непростая задача, так как требуется создать максимальную похожесть на легендарную личность. В кино сейчас используются различные техники, такие как специальные маски (для достижения подобия актера с главным героем), однако Ковалев выразил сомнения относительно оправданности такого подхода.

Пока неизвестно, кто сыграет роль Владимира Жириновского. По мнению Ковалева, это должен быть хороший актер с похожими чертами лица и манерами. Роль требует профессионализма, так как она сложна в исполнении.

Предприниматель также выразил свое мнение относительно поведения Никиты Кологривого, указав на его внезапное появление в центре внимания. Он отметил, что перед актером стоит выбор — либо преодолеть трудности и исправиться, либо пойти по неправильному пути. Ковалев подчеркнул, что слава может быть сложным испытанием, которое не каждый сможет пройти успешно.


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