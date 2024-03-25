 

Билану на шоу “Новая битва экстрасенсов” назвали дату рождения его ребенка

25.03.2024, 12:20, Разное
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В рамках второго сезона шоу, участники проходили через различные испытания, включая “Багажник”, “Ширма” и “Мистер Х”, где главным героем стал сам Дима Билан. Певец, который интересовался мистическим проектом, оказался на съемках и столкнулся с неожиданными откровениями.

Первый участник, вампир Артем Краснов, поразил Билана своими словами о некоем “Джокере”, заключившем сделку с темными силами, которая принесла несчастье двум людям. Краснов также упомянул, что и сам певец мог стать жертвой этой сделки. Дима предположил, что речь может идти о его бывшем продюсере Юрии Айзеншписе, согласившись с описанием конкурсанта.

Кроме того, ясновидящая Лиза Петрова увидела в прошлом певца его бывшую возлюбленную, описав ее как загадочную и сложную личность. Дима признал, что эта любовь была необычной и таинственной, но до сих пор остается неразгаданной.

Петрова уверена, что исполнитель не может отпустить эту связь и призвала его оставить прошлое позади и двигаться вперед. Она также предсказала, что у Димы будет ребенок через год-два. Это вызвало у исполнителя удивление и радостные эмоции.


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