Компания Samsung выпустит недорогой смартфон для селфи с большой батареей

Компания Samsung готовится представить свой новый смартфон Galaxy M55, ориентированный на средний бюджет. Одним из ключевых особенностей устройства станет высокоразрешенная селфи-камера, впервые в истории бренда.

Согласно информации портала MSPowerUser, смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой. Это впечатляющее разрешение превосходит даже флагманскую серию Galaxy S24, где фронтальная камера имеет разрешение всего 12 Мп.

На задней панели Galaxy M55 будет располагаться основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп.

Кроме того, смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 7 Gen 1, а максимальный объем памяти составит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора достигнет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон будет работать на Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6-версии. И хотя это бюджетный аппарат, Samsung обещает выпустить для него пять обновлений Android.

Точная стоимость Galaxy M55 пока не разглашается, однако предыдущая модель продавалась по цене ниже 40 тыс. рублей.