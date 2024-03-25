 

Евросоюз обязал производителей электромобилей перейти на зарядку через разъём Type-C

25.03.2024, 11:33, Разное
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Законодатели Евросоюза достигли соглашения по единому разъёму для автомобилей, оснащённых электрическим двигателем и аккумуляторами

Начиная с 2025 года, все поставщики должны переоборудовать свои модели на зарядку через разъём Type-C.

Закон затронет не только легковые автомобили, но и электрические грузовики. Эта инициатива должна помочь сократить объёмы электронных отходов и облегчить жизнь потребителям. Законодатели также рассчитывают, что в будущем потребители смогут заряжать абсолютно все устройства с помощью единого разъёма.

– Type-C универсален – он симметричен и его легко встроить даже в самые маленькие устройства, не говоря уже про электромобили, – поясняет один из участников рабочей группы. – Да, у него есть определённые ограничения по мощноости, но это тот случай, когда мы признаём приоритет унификации.

По оценкам экспертов, закон поможет достичь ежегодной экономии в объёме около 26 миллионов евро за счёт отказа от покупки лишних зарядных устройств. Объёмы электронных отходов снизятся на 8 тысяч тонн в год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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