 

Apple планирует изменить объем оперативной памяти в iPhone 16

25.03.2024, 10:45, Разное
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Инсайдер Tech Reve предостерегает, что Apple планирует изменить объем оперативной памяти в iPhone 16, чтобы обеспечить более эффективную работу искусственного интеллекта. По словам источника, возможно, компания рассматривает варианты использования встроенной NAND-памяти вместо увеличения ОЗУ до 8 ГБ, необходимых для работы ИИ.

Сейчас базовые модели iPhone 15 оснащены 6 ГБ ОЗУ, тогда как Pro-версии имеют 8 ГБ. Однако, чтобы обеспечить работу ИИ, Apple, вероятно, вынуждена будет увеличить емкость встроенного накопителя в базовых версиях до 256 ГБ, чтобы использовать его для запуска искусственного интеллекта.

Официальная презентация iPhone 16 ожидается осенью 2024 года. Эти смартфоны станут первыми устройствами Apple с встроенным искусственным интеллектом в системе iOS 18.

Эти изменения являются частью широкого обновления iOS, о котором ранее сообщал Марк Гурман, который раскрыл все детали о масштабном обновлении операционной системы.


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