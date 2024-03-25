Тим Кук сообщил о запуске Apple Vision Pro в Китае
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Apple Vision Pro, гарнитура смешанной реальности, выйдет на китайский рынок к концу 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на китайский государственный ресурс CCTV Finance.
На форуме развития Китая в Пекине, стартовавшем 24 марта, глава Apple Тим Кук раскрыл информацию о предстоящем запуске Vision Pro в Китае. Несмотря на то, что детали его участия в мероприятии не разглашаются, известно, что он также озвучил планы Apple по увеличению инвестиций в исследования и разработку в этой стране.
Форум развития Китая, проводимый ежегодно с 2000 года, в этот раз сосредоточился на темах углеродной нейтральности и развития искусственного интеллекта. Он открылся выступлением премьер-министра КНР Ли Цяна.
Помимо этого анонса, ранее на китайском рынке был представлен доступный смартфон Realme с тройной камерой.
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