Тим Кук сообщил о запуске Apple Vision Pro в Китае

Apple Vision Pro, гарнитура смешанной реальности, выйдет на китайский рынок к концу 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на китайский государственный ресурс CCTV Finance.

На форуме развития Китая в Пекине, стартовавшем 24 марта, глава Apple Тим Кук раскрыл информацию о предстоящем запуске Vision Pro в Китае. Несмотря на то, что детали его участия в мероприятии не разглашаются, известно, что он также озвучил планы Apple по увеличению инвестиций в исследования и разработку в этой стране.

Форум развития Китая, проводимый ежегодно с 2000 года, в этот раз сосредоточился на темах углеродной нейтральности и развития искусственного интеллекта. Он открылся выступлением премьер-министра КНР Ли Цяна.

Помимо этого анонса, ранее на китайском рынке был представлен доступный смартфон Realme с тройной камерой.