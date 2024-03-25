 

Тим Кук сообщил о запуске Apple Vision Pro в Китае

25.03.2024, 10:45, Разное
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Apple Vision Pro, гарнитура смешанной реальности, выйдет на китайский рынок к концу 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на китайский государственный ресурс CCTV Finance.

На форуме развития Китая в Пекине, стартовавшем 24 марта, глава Apple Тим Кук раскрыл информацию о предстоящем запуске Vision Pro в Китае. Несмотря на то, что детали его участия в мероприятии не разглашаются, известно, что он также озвучил планы Apple по увеличению инвестиций в исследования и разработку в этой стране.

Форум развития Китая, проводимый ежегодно с 2000 года, в этот раз сосредоточился на темах углеродной нейтральности и развития искусственного интеллекта. Он открылся выступлением премьер-министра КНР Ли Цяна.

Помимо этого анонса, ранее на китайском рынке был представлен доступный смартфон Realme с тройной камерой.


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