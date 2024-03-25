 

GizmoChina: Samsung запатентовал смарт-очки Galaxy Glasses с батареями в дужках

25.03.2024, 9:36, Разное
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Информация, полученная из патентов, намекает на то, что компания Samsung возможно работает над разработкой смарт-очков дополненной реальности под названием Galaxy Glasses. Они могут представлять собой потенциального конкурента для шлема Apple Vision Pro. В документах можно увидеть, что в основе дужек этих очков имеются магнитные коннекторы, предназначенные для зарядки от кейса для переноски. Батареи размещены в дужках, что устраняет необходимость во внешнем источнике питания, как у Vision Pro.

Важно отметить, что в патенте не упоминаются камеры или датчики, обычно присутствующие в устройствах дополненной или смешанной реальности. Вероятно, это связано с тем, что слитые документы сосредоточены исключительно на описании и дизайне Galaxy Glasses.

Кроме того также показаны две версии чехла для переноски очков, одна из которых предполагает наличие прозрачных прорезей в крышке, позволяющих видеть саму гарнитуру.


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