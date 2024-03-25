Мнение: О чудесном спасении певца SHAMAN’a… Повезло?

Не только лишь светловолосого актёра комедийного жанра Сергея Светлакова спасло Провидение…

Блондину-певцу патриотической музыки Ярославу «Шаману» Дронову оно тоже помогло. Дважды. И тоже — в «Крокусе».

Совпадение?

Ну а вы сами-то как думаете.

Восстановим хронологию событий.

7 марта США предупреждают своих сограждан и российские власти о готовящихся терактах на массовых мероприятиях. В столице усиливаются меры безопасности. И 7-же марта один из будущих исполнителей кровавого теракта в «Крокусе» засветился на концерте известного итальянского тенора Алессандро Сафины. Видимо, проводил разведку на местности.

Эксперты говорят, что такая рекогносцировка обычно проводится за день-два до акции.

А с 9 по 11 марта в «Крокус Сити Холле» выступал с сольной программой SHAMAN. Так что возможно, террористы готовили своё злодеяние именно на его мероприятии. В канун президентских выборов оно, несомненно, вызвало бы стократ более громкий резонанс, чем сейчас. И последствия могли быть куда более серьёзными в политическом плане.

Но что-то «не срослось». То ли усиленные меры безопасности вынудили организаторов отказаться от запланированной акции, то ли вмешались неизвестные широкой публике обстоятельства. В общем, от Ярослава Дронова неприятности Бог отвёл. Тем более, что у певца их в последнее время и так хватало: его как бы временно отлучили от эфиров на главных телеканалах из-за скандала на записи «Песни года» в прошлом декабре. Мол, «слишком зазнался».

Но теперь, вероятно, SHAMAN вернётся.

Осознав, насколько близко он был от большой беды, а не от этих вот «тусовочных дрязг», Ярослав Дронов испытал шок и… вдохновение. Всего за сутки после теракта в «Крокусе» он сочинил новую песню, снял клип и выложил его на «ЮТуп».

Может быть, это и не шедевр песенно-музыкального творчества. Но так-то ничем не хуже хитов «Встанем» и «Мой бой». И 3,8 млн просмотров за 12 часов. И №1 на вкладке “В тренде”.

Игнорировать это высоколобым ТВ-начальникам крайне сложно. Так что SHAMAN’у Провидение подарило «второй шанс» во всех смыслах.

Использует?

Вернётся?

Всплывёт?

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