 

Мнение: О чудесном спасении певца SHAMAN’a… Повезло?

25.03.2024, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не только лишь светловолосого актёра комедийного жанра Сергея Светлакова спасло Провидение…

Блондину-певцу патриотической музыки Ярославу «Шаману» Дронову оно тоже помогло. Дважды. И тоже — в «Крокусе».

Совпадение?

Ну а вы сами-то как думаете.

Восстановим хронологию событий.

7 марта США предупреждают своих сограждан и российские власти о готовящихся терактах на массовых мероприятиях. В столице усиливаются меры безопасности. И 7-же марта один из будущих исполнителей кровавого теракта в «Крокусе» засветился на концерте известного итальянского тенора Алессандро Сафины. Видимо, проводил разведку на местности.

Эксперты говорят, что такая рекогносцировка обычно проводится за день-два до акции.

А с 9 по 11 марта в «Крокус Сити Холле» выступал с сольной программой SHAMAN. Так что возможно, террористы готовили своё злодеяние именно на его мероприятии. В канун президентских выборов оно, несомненно, вызвало бы стократ более громкий резонанс, чем сейчас. И последствия могли быть куда более серьёзными в политическом плане.

Но что-то «не срослось». То ли усиленные меры безопасности вынудили организаторов отказаться от запланированной акции, то ли вмешались неизвестные широкой публике обстоятельства. В общем, от Ярослава Дронова неприятности Бог отвёл. Тем более, что у певца их в последнее время и так хватало: его как бы временно отлучили от эфиров на главных телеканалах из-за скандала на записи «Песни года» в прошлом декабре. Мол, «слишком зазнался».

Но теперь, вероятно, SHAMAN вернётся.

Осознав, насколько близко он был от большой беды, а не от этих вот «тусовочных дрязг», Ярослав Дронов испытал шок и… вдохновение. Всего за сутки после теракта в «Крокусе» он сочинил новую песню, снял клип и выложил его на «ЮТуп».

Может быть, это и не шедевр песенно-музыкального творчества. Но так-то ничем не хуже хитов «Встанем» и «Мой бой». И 3,8 млн просмотров за 12 часов. И №1 на вкладке “В тренде”.

Игнорировать это высоколобым ТВ-начальникам крайне сложно. Так что SHAMAN’у Провидение подарило «второй шанс» во всех смыслах.

Использует?

Вернётся?

Всплывёт?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Севастополь.23.03.2024

24.03 / Мнение: История советского минитрактора, причины убыточности советского с/х и проблемы с едой в 1980-е

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Как Франция 60 лет грабила «независимую» Африку

24.03 / Полнолуние в Весах – время поставить баланс и гармонию в отношениях на первое место: Таро-гороскоп для всех знаков

24.03 / Мнение: О запрете огнестрела

24.03 / Карпин: Удаление Гайича в матче сборных России и Сербии – по правилам

24.03 / Мнение: Удар под дых сторонникам легалайза

24.03 / Как восстановить печень после парацетамола?

24.03 / Samsung обновит более 50 устройств до Android 15 в 2024 году

24.03 / Мнение: О мрази человеческой… Вот что с такими делать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика