Рыбинск. Криминальная хроника

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже личных вещей и денег в одном из кафе Рыбинска

Ранее в полицию поступило заявление от местного жителя 1979 г.р. о том, что в кафе, где он отдыхал, неизвестные совершили кражу его двух сотовых телефонов, беспроводных наушников и денежных средств. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, ранее судимый местный житель 1993 г.р., который познакомился с заявителем в кафе. После совместного распития спиртных напитков, пока потерпевший отвлекся, он похитил оставленные на столе без присмотра его личные вещи и деньги, после чего скрылся.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похищенное продал, а деньги потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими установлен подозреваемый в серии краж у местного жителя

Ранее в полицию поступило заявление от жителя г. Рыбинска 1977 г.р. о том, что неизвестные лица совершили у него кражи сотового телефона, денежных средств со счета банковской карты и личных вещей из квартиры. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи ранее судимый мужчина 1980 г.р., без определенного места жительства.

Полицейскими установлено, что потерпевший с подозреваемым были знакомы. После совместного распития спиртных напитков в кафе, воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, подозреваемый похитил из кармана его куртки сотовый телефон и ключи от квартиры. Затем злоумышленник, воспользовавшись похищенными ключами, зная место жительства заявителя, проник в квартиру и похитил планшет, кожаную сумку и денежные средства в сумме 5 тысяч рублей. После чего, с помощью банковского приложения, установленного на украденном планшете, осуществил перевод денежных средств со счета заявителя на свою банковскую карту в сумме около 37 тысяч рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими установлен подозреваемый в мошенничестве в соцсетях

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 2002 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами. На сайте бесплатных объявлений женщина нашла объявление по продаже смартфона, внесла предоплату в сумме 23400 рублей. После выполненного денежного перевода “продавец” перестал выходить на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного УМВД России по Ярославской области был установлен подозреваемый мужчина 1986 г.р. В настоящий момент проверяется причастность мужчины к совершению других подобных преступлений.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция предупреждает – пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания. Помните, что выгодное предложение в сети Интернет может оказаться уловкой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при поиске работы в сети Интернет

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 1964 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее денежные средства.

Полицейскими установлено, что заявительница в сети Интернет, разместила информацию о поиске работы и свой номер телефона. Спустя некоторое время, ей позвонил неизвестный, и под предлогом предоставления работы, которая заключалась в уходе за пожилым человеком, завладел данными банковской карты для перевода денежных средств на расходы. После чего, выполняя все указания звонившего, и,не понимая суть выполняемых действий, под диктовку злоумышленника оформила кредит, а затем собственные и заемные средства перевела на неустановленный счет. Сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция призывает граждан быть осторожными!

Будьте бдительны при совершении сделок в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания. Помните, что предложение в сети Интернет может оказаться уловкой мошенников.

Будьте бдительны при общении с неизвестными по телефону и в сети Интернет

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1964 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами. Ущерб составил более 460 тыс. рублей.

Установлено, что заявительнице в одном из мессенджеров, поступило сообщение от якобы ее руководителя, который пояснил, что проводится проверка финансовой деятельности организации, в которой она работает, и есть подозрение в причастности сотрудников данной организации к мошенническим действиям. В ходе переписки с неизвестными под предлогом защиты собственных сбережений, злоумышленники убедили женщину перевести на указанный банковский счет денежные средства, что она и сделала.

Также в полицию обратилась местная жительница 1971 г.р., которая нашла объявление по продаже запасных частей для своего автомобиля на одном из сайтов в сети Интернет. По просьбе продавца, она перевела оплату за товар в полном объеме. После чего, «продавец» на связь перестал выходить, товар не получен. Ущерб составил более 42 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража продукции с территории склада

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в гаражно-строительном кооперативе задержаны двое мужчин, которые сгружали в свой гараж 36 коробок куриного яйца.

Полицейскими установлено, что куриные яйца незаконно были вывезены с территории склада, расположенного в Рыбинском районе. Ущерб составил около 55 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении кражи – женщина 1983 г.р., двое мужчин 1969 г.р. и 1989 г.р..

Подозреваемыми даны признательные показания. Они пояснили, что договорились похитить и продать продукцию, а вырученные денежные средства поделить.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых. Похищенное изъято.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицией возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в совершении преступления, неработающий, ранее судимый мужчина 1982 г.р., проживающий по соседству с заявителем: подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома, в ходе давнего конфликта произошла ссора с потерпевшим после чего нанес ему ножом телесные повреждения шеи.

Пострадавший 35-летний мужчина с травмами был доставлен в одну из городских больниц.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.