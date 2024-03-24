Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Севастополь.23.03.2024

По вчерашнему удару по Севастополю.

Были прилеты на Руднева в старую украинскую воинскую часть отвечавшую за связь. Обошлось без погибших.

Также было 2 или 3 попадания по кораблям в гавани.

По текущей информации жертв не было. На кораблях устраняют повреждения. Надеюсь они устранимые.

Часть дыма в гавани вчера это было аэрозольное задымление.

Уровень повреждений станет понятен, когда противник выложит спутниковые фотографии (а они обязательно выложат – сегодня/завтра).

Сбили более 10 "Штормов". ПВО работало с повышенной нагрузкой.

Также по некоторым сообщениям в Николаевской области были ответными ударами уничтожены 2 бомбардировщика Су-24 запускавшие ракеты по Севастополю. Наши как правило стремятся их подловить во время таких ударов, постепенно сокращая поголовье оставшихся.

Все украинские "Нептуны" над морем были сбиты. Реальную угрозу представляют в первую очередь западные крылатые ракеты, которые наводятся беспилотниками НАТО по спутниковым данным НАТО.

В целом, с учетом большого кол-во ракет, которые противник накапливал для удара, ущерб получился ограниченный. Могло быть много хуже.

Стоит также отметить, что все раненые гражданские – осколочные от стекла. Власти выпускают предупреждения о том, что не надо подходить к окнам не просто так. Подумайте над этим и соблюдайте базовые требования гражданской обороны.

Раненым здоровья.

К сожалению от осколка погиб 1 севастополец. Мир праху.

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