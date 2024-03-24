 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Севастополь.23.03.2024

24.03.2024, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По вчерашнему удару по Севастополю.

Были прилеты на Руднева в старую украинскую воинскую часть отвечавшую за связь. Обошлось без погибших.
Также было 2 или 3 попадания по кораблям в гавани.
По текущей информации жертв не было. На кораблях устраняют повреждения. Надеюсь они устранимые.

Часть дыма в гавани вчера это было аэрозольное задымление.
Уровень повреждений станет понятен, когда противник выложит спутниковые фотографии (а они обязательно выложат – сегодня/завтра).

Сбили более 10 "Штормов". ПВО работало с повышенной нагрузкой.
Также по некоторым сообщениям в Николаевской области были ответными ударами уничтожены 2 бомбардировщика Су-24 запускавшие ракеты по Севастополю. Наши как правило стремятся их подловить во время таких ударов, постепенно сокращая поголовье оставшихся.

Все украинские "Нептуны" над морем были сбиты. Реальную угрозу представляют в первую очередь западные крылатые ракеты, которые наводятся беспилотниками НАТО по спутниковым данным НАТО.

В целом, с учетом большого кол-во ракет, которые противник накапливал для удара, ущерб получился ограниченный. Могло быть много хуже.

Стоит также отметить, что все раненые гражданские – осколочные от стекла. Власти выпускают предупреждения о том, что не надо подходить к окнам не просто так. Подумайте над этим и соблюдайте базовые требования гражданской обороны.
Раненым здоровья.

К сожалению от осколка погиб 1 севастополец. Мир праху.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Мнение: О чудесном спасении певца SHAMAN’a… Повезло?

24.03 / Мнение: История советского минитрактора, причины убыточности советского с/х и проблемы с едой в 1980-е

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Как Франция 60 лет грабила «независимую» Африку

24.03 / Полнолуние в Весах – время поставить баланс и гармонию в отношениях на первое место: Таро-гороскоп для всех знаков

24.03 / Мнение: О запрете огнестрела

24.03 / Карпин: Удаление Гайича в матче сборных России и Сербии – по правилам

24.03 / Мнение: Удар под дых сторонникам легалайза

24.03 / Как восстановить печень после парацетамола?

24.03 / Samsung обновит более 50 устройств до Android 15 в 2024 году

24.03 / Мнение: О мрази человеческой… Вот что с такими делать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика