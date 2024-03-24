Мнение: История советского минитрактора, причины убыточности советского с/х и проблемы с едой в 1980-е

1. К вопросу о том, можно ли было в СССР проявлять частную инициативу. Павел Иванцов пишет в комментариях (ссылка):



Мой знакомый из деревни ездил на свалку металлолома в Челябинск и собирал детали, из которых потом сделал минитрактор. Ума хватило оплатить 300 кг металлолома в кассу, поэтому реальный срок не получил. Трактор заработал, и он стал на нем пахать свой участок, также пахал участки своим знакомым. Потом начался ад на земле. Прокуратура, милиция, ОБХСС, партийные органы, комиссии. Уголовные дела, изгнание из членов колхоза, отключение дома от электричества, воды. Весь колхоз кстати — родня.



В итоге решение суда: трактор разобрать, сдать на вторчермет, штраф, условный срок. Хорошо, его взял на работу леспромхоз, где работали на 90% отсидевшие. А так хоть в петлю, запрет на работу везде. Шел 1982-й год.



Там где комиссар-коммунист, это автоматически влечет появление карточек на продукты питания, тотальное стукачество индустриальных масштабов. Спеццеха: колбасные, рыбные, молочные. Спецмагазины с промтоварами для особого питания и снабжения коммунистов…



На Урале с 1978 по 1990 были карточки. Приглашение-заказ на получение масла, сахара, крупы и т.д.

2. Мнение историка Александра Дюкова о причинах проблем советского сельского хозяйства (ссылка):

Советское с/х послесталинского периода на самом деле было убыточно не потому, что оно было такое радикально неэффективное, а потому, что партия и правительство держали розничные цены в госторговле ниже себестоимости (у нас же социализм).

Бюджету от этого было очень плохо – в с/х приходилось безвозвратно вкладывать и расходы были бы меньше при закупке всего продовольствия за рубежом. Но это было невозможно, потому что государство, не обеспечивающее собственную продовольственную безопасность тупо удушат, так что закупали только часть, сокращая расходы ненамного.

Привести розничные цены соответствие с себестоимостью (или выше) означало закрыть дырку в бюджете за счет массового недовольства населения, что тоже было как-то не особо приемлемо. Был вариант – сократить расходы на поддержку всяких народных демократий, но это уже внешнеполитические проблемы, без советских денег убежит к западникам.

Военно-промышленный комплекс резать тоже не вариант. На все ништяки бюджета не хватало, нужно было что-то урезать, а политика ничего урезать не позволяла, все нужно. Собственно, послесталинский СССР был как нынешний закредитованный потребитель: все ведь нужно, и жене шуба, и детей на кружки водить, и любовницу погулять и еще целый список, а бюджет не сводится.

3. В комментариях пишут (ссылка):



В СССР в 1980-е никто не голодал. Еда была. Проблема была в другом.

Очень много времени приходилось тратить в очередях. Если я знаю, что не могу позволить себе мяса, то я просто покупаю картошку, и не мучаюсь. Если же я себе все могу позволить, но чтобы это купить надо отстоять в очереди, да ещё с негарантированным результатом, вот тогда начинается беда. В очередях люди не работают, не зарабатывают, не отдыхают, зато звереют.

Когда что-то необходимое распределяется по нормам, или его трудно достать, то народ берет по максимуму. Отпускают сыр не больше 1 кг в одни руки? Быстренько сбегай за детьми и за бабушкой, пусть встанут в очередь и тоже купят. Отпускают по 4 банки сгущенки на талон? Отлично берем все 20 банок на семью. И ещё соседка с диабетом свой талон дала, уже 24. Последнюю банку советской сгущёнки я съел где-то в середине 1990-х, столько ее мы накупили на те талоны, которые получали в конце 1980-х. Естественно это создавало дикий перерасход. Уверен, что сейчас на душу населения у нас тушенки, сгущенки и масла не сильно больше, чем было в советское время. Просто никто по 20 банок не покупает уже.