Полнолуние в Весах – время поставить баланс и гармонию в отношениях на первое место: Таро-гороскоп для всех знаков

Полнолуние в Весах оказывает влияние на самые близкие отношения. Это провоцирует размышления, подведение итогов, завершение задач, анализ результатов и обдумывание того, как складывается жизнь.это время мыслей и действий.

25 марта 2024 года произойдет в солнечном знаке Овна, что означает, что Луна находится в противоположном знаке, Весах. Это также лунное затмение, которое приведет к некоторой драматичности и ускорения.

Влияние Весов ставит баланс и гармонию в отношениях на первое место в списке размышлений. Вот прогноз карт Таро для каждого знака зодиака.

Овен

Для Овна выпадает “Повешенный”. Это значит, что вы застряли в колее со своим самым близким человеком, дела зашли в тупик и вы чувствуете, что кружите вокруг одной и той же ситуации или привычек вместо того, чтобы прогрессировать и двигаться вперед.

Овнам нужно тщательно обдумать всю сложившуюся ситуацию, чтобы понять в каком именно направлении стоит двигаться дальше. Нужно поставить себя на место другого человека, постараться посмотреть на все его глазами.

Это поможет найти выход из сложившейся ситуации и изменить отношение ко всему происходящему. Это поможет выйти из тупика.

Телец

Король мечей указывает на то, что в скором времени появится пожилой мужчина возможно из знака Воздуха (Весы, Водолей, Близнецы). Он сможет оказать определенное влияние на ваш выбор.

Вы смотрите на него снизу вверх, уважаете его, но, возможно, вам нужно более открыто и ясно выражать свой авторитет и свое мнение.

За это он будет уважать вас еще больше, поэтому не отступайте и не меняйте свое мнение, чтобы угодить ему. Он хочет услышать, что вы на самом деле думаете и планируете делать.

Нужно постараться быть максимально честным. Это поможет добиться успеха в жизни.

Близнецы

Карта “Дьявол” указывает на то, что Близнецов ожидает сильное сексуальное влечение, которое может быть практически непреодолимым. Это может поменять в жизни совершенно все.

Близнецов привлекает и соблазняет очень умный и насколько опасный человек, возможно Козерог. Если вы одиноки, то стоит полностью отдаться своей страсти. Это приведет к началу новых отношений. Если же вы находитесь в отношениях, то нужно хорошо подумать о том, стоит ли отдаваться страсти и к чему это может привести. Нужно просто подумать о том, чего вам не хватает с вашим партнером и как можно разнообразить вашу сексуальную жизнь.

Рак

Двойка мечей указывает на то, что вам предстоит сделать большой выбор в отношении статуса и приоритетов ваших отношений. Возможно, два человека соперничают за ваше внимание, возможно, вы разрываетесь между разными жизненными требованиями или людьми, которые важны для вас, но не нравятся друг другу.

Верните себе власть и сделайте твердый выбор относительно того, где, как и когда ваша энергия будет вложена в ключевые отношения. Будьте откровенными и честными как с самим собой, так и с другими. Сообщите людям, находящимся рядом о ваших потребностях, границах и ожиданиях. Когда они знают, тогда от них зависит, будут ли они действовать так, как вам хочется или нет. Позвольте им показать вам, что вы на самом деле для них значите.

Лев

Королева жезлов указывает на то, вы хотите работать над дружбой, возможно, ища больше единомышленников или делая больше того, что вам нравится, с людьми, которые уже есть в вашей жизни.

Вам все время хочется находиться в центре самых настоящих приключений. Путешествия, выезды на природу, экскурсии, новые занятия и хобби, свежие места и события, это все вам нравится.Поделитесь своими мечтами, обсудите возможные вещи, над которыми можно объединить усилия и что можно сделать этой весной. Сейчас вам подходят люди огненных знаков – Лев, Овен, Стрелец. Они станут отличными компаньонами.

Дева

Девам выпадает Пятерка кубков. Вы скучаете по кому-то, немного скорбите, и это нормально, это естественно и вы должны позволить себе в полной мере прочувствовать эту эмоцию. Не зацикливайтесь на прошлом. Не сожалейте о том, что произошло, сейчас все уже сделано, и вам остается только извлечь жизненный урок и двигаться дальше.В это Полнолуние оглянитесь назад и вспомните немного друзей и родственников, которых больше нет рядом. Будет немного грусти, но также радость и счастливые воспоминания.

Весы

Шестерка жезлов указывает на то, что сейчас вам нужно опираться на то, что работает в ваших самых близких отношениях. Вспомните, что привлекло вас в первую очередь, что сделало эти отношения ключевыми, что связывает вас обоих. Нужно говорить о своих чувствах.

Это поможет достичь еще большей гармонии а отношениях и стать действительно счастливыми. Наслаждайтесь тем, что сейчас у вас есть и помните, что все хорошее еще впереди.

Скорпион

Девятка пентаклей указывает на то, что нужно подумать о будущем и составить план на ближайшие 5-10 лет. Нужно рассмотреть несколько вариантов и заполнить все имеющиеся пробелы.

Убедитесь, что люди, которые имеют для вас значение, знают об этом. Убедитесь, что у вас есть согласованные и вдохновляющие идеи для будущих развлечений, роста и приключений. Создайте долгосрочные цели и вовлеките в них своих ключевых людей. Создайте свою группу поддержки.

Стрелец

Стрельцам выпадает Туз пентаклей. Примите некоторые решения в своих отношениях в это Полнолуние. Посмотрите на то, что вы могли бы сделать сейчас, чтобы достичь новых высот в будущем. Будь то новое поведение, привычки, ритуалы, действия, общие цели, новые взгляды или даже поиск новых людей, которые могли бы присоединиться к вашему миру.

2024 год может стать решающим годом для привлечения новых людей в ваш мир. То, что вы начнете сейчас, задаст тон будущему. Это может стать достаточно хорошей долгосрочной инвестицией.

Козерог

Шестерка мечей указывает на то, что вы готовы разорвать связи с кем-то. Это может звучать насколько грубо, но вы уже и так отдалились от этих людей. Теперь пришло время сделать последний отрывок и отпустить их, эмоционально и духовно.

Это поможет начать совершенно новую жизнь, в которой будет много счастливых моментов. Прежние отношения просто исчерпали себя и пора с этим покончить. Это поможет стать более счастливым человеком и найти самых настоящих друзей и единомышленников, с которыми будет максимально комфортно.

Водолей

Водолеям выпадает Королева пентаклей. Поставьте себя на первое место. Посмотрите, чему вы отдаете много сил, времени или энергии и, возможно, не получаете ничего взамен. Это закономерность, и она вряд ли изменится.

Стоит подумать о том, что же все же делать. Расставьте приоритеты в отношении собственных радостей, потребностей, удовольствий и желаний. Это поможет стать более счастливым человеком. Кроме того, это поможет найти себе единомышленников, которые будут разделять все ваши интересы.

Рыбы

Пятерка мечей указывает на то, что это самое настоящее время для исцеления. Пусть это Полнолуние приведет вас к новому, глубокому и значимому пониманию конфликта или напряжения в сфере ваших отношений. Доберитесь до основной причины, рассмотрите все точки зрения, найдите компромисс или решение, которое принесет мир.

Нужно понять, что именно мешает достигнуть счастья и гармонии в жизни. Если есть с кем-то разногласия, то их нужно устранить. Это поможет достичь гармонии в совершенно любых отношениях и восстановить мир и спокойствие.

Возьмите на себя инициативу, вы прирожденный эмпат и созданы для такого рода посредничества. Это позволит стать более счастливым человеком.