Мнение: О запрете огнестрела

Как ни странно, но случившаяся в Москве бойня вдруг активизировала старые разговоры про разрешение огнестрельного оружия – пресловутый “легалайз”. Причем активизировала с двух сторон – и со стороны тех, кто против, и со стороны тех, кто за. Сторонники пошли “снизу”, забурлили в соцсетях – мол, “а вот если бы в зрительном зале сидело бы хотя бы 10-20 человек с огнестрелом – ужо они бы показали этим таджикам! Никто бы не ушел! И жертв бы было на порядок меньше!!” Только у меня таких комментов с десяток.

А от противников, даже несмотря на выходные, вдруг прозвучал залп полутяжелой артиллерии – некто Даванков, прежде чем окончательно погрузиться в забвение, вдруг вылез – причем тоже в привязке к теракту! – с инициативой ужесточить оборот легального огнестрела в России! Логика у депутата была довольно странная: мол, граждане, вы же видите – террористы заходят с автоматами в места скопления людей; не пора ли в связи с этим ограничить хождение огнестрела?! Поскольку собственных мыслей у персонажей типа Даванкова нет и быть не может в силу заводских настроек – очевидно, такое предложение ему было “спущено” сверху…

Вообще, что-то подсказывает, что огнестрела, причем в виде даже не пистолетов, а сразу “Калашниковых”, гранатометов и, наверно, пулеметов в России и так будет выше крыши, каких тут законов ни принимай; почему – легко догадаться. Любое оружие, если его вывести на поверхность миллионами штук, имеет свойство расползаться. Так в России было после любых войн – и после Первой Мировой, и после Второй Мировой, и даже после Афгана. Но – станет ли от этого жизнь в РФ более безопасной, а теракты – более предотвратимыми? НЕ ДУМАЮ.

И это мы в Москве еще FVP-дронов в деле не видали. Но увидим, как пить дать. Выходишь утром на балкон, смотришь – а вот и он! И ни балкона, ни тебя.